Парень из Любани собирает нереальные штуки из автохлама

После ремонта автомобиля, как правило, остаётся немало различных деталей, которые уже нельзя использовать в качестве комплектующих. Металлические компоненты сдают на металлолом или попросту выбрасывают. Av.by рассказали о необычном парне: он, наоборот, с большим энтузиазмом скупает отслужившие свой срок двигатели, коробки передач и другой автохлам и дарит запчастям вторую жизнь, превращая их в занимательные вещицы.

Чтобы пообщаться с Кириллом, приходится выехать в Любань. Сквозь туман и по латаной-перелатанной дороге добираемся до мастерской местного умельца.

Наконец-то навигатор доводит до нужной локации. Пропустить её нельзя! На калитке красуется скорпион, созданный из деталей, некогда являющихся важными составляющими нескольких мотоциклов и автомобилей. Теперь же они собраны в виде паукообразного существа и выполняют функцию декора. Или опознавательного знака?

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Калитка открывается, пара приветственных реплик — и мы уже знаем историю создания металлического членистоногого:

— Мой отец сделал его несколько лет назад и подарил моей матери на день рождения. Почему скорпион? Это её знак зодиака, — вводит нас в курс дела Кирилл.

— Как мама отреагировала на такой необычный подарок? — живо интересуемся в ответ.

— Ей было очень приятно, — не моргнув глазом отвечает собеседник, — но в домашний интерьер сувенир не вписался, поэтому решили определить его сюда. Теперь вот приветствует гостей!

Интересный ход… Как же выглядят другие работы?

На столике со стеклянным верхом и опорой, представляющей собой блок цилиндров двигателя ГАЗ-53, дружно стоят танк, самолёт, металлическое сердце и улыбающийся во все свои три зуба поршень с подставкой для ёмкости. Видимо, зажигательной или горячительной…

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«А такой столик и в современной квартире классно бы смотрелся!» — ловлю себя на любопытной мысли и интересуюсь сроками изготовления необычных предметов интерьера.

— На создание небольших фигур (подобных тем, которые стоят на столе) уходит день-два — в зависимости от сложности. Что касается стоимости, то, к примеру, поршень оцениваю в 175 белорусских рублей, залитое лаком сердце — в 120, такой вот стол — в 1 000 BYN.

— А как посещают идеи? Где черпаешь вдохновение?

— В основном клиенты приходят уже со своими концептами, зачастую — даже с рисунками. Моё дело — создать максимально приближенное к требованиям заказчика изделие. Кстати, мысль об изготовлении танка родилась во время разговора с товарищем — это для фанатов игры World of Tanks.

— Сам выполняешь лазерную гравировку по стеклу?

— Нет, товарищ занимается этим профессионально. Мы с ним познакомились ещё во времена учёбы в радиотехническом колледже. Он, кстати, и эмблему сделал.

— А откуда берутся все эти детали для работ?

— Раньше, когда это было просто хобби, хватало железяк, которые валялись в гараже. За годы ремонтов их накопилось немало! А сейчас уже приходится покупать коробки передач, двигатели и другие автомобильные компоненты на разборках. Да и не только автомобильные — есть и замки, например. Всего хватает.

— Сколько стоят обычно коробки, двигатели?

— КП обходятся мне в 50—100 белорусских рублей за штуку, блоки цилиндров для столов — в 200—300 BYN. Остальное покупаю из расчёта 1 рубль за 1 килограмм.

— В каких агрегатах больше всего нужных деталей?

— Однозначно в коробках передач!

— Расскажи, как это всё начиналось. Когда ты понял, что создавать из железа такие уникальные штуки — это не только увлекательно, но и может приносить доход?

— С техникой познакомился в восемь лет. Отец занимался ремонтом автомобилей и мотоциклов, а я ему помогал. Ну как помогал… просто ключи нужного размера подавал! — смеётся парень. — Постепенно вникал в суть дела и в конце концов стал полноценным ассистентом. Папа не только ремонтировал — было несколько проектов, которые он создал своими руками. Например, «Багги» — транспортное средство на базе «девятки» от ВАЗа. Я участвовал в его создании на протяжении полутора лет. Потом мы вместе катались на этой самоделке по сосновому лесу — столько эмоций получили!

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— Спустя несколько лет был создан второй вариант «Багги», продуманный более тщательно. Недостающие детали искали по объявлениям, подвеску и двигатель «девятки» перебирали сами. Только цилиндры растачивали нам в Минске знакомые специалисты. Руль и ремни безопасности заказывали в России. В итоге получился автомобиль весом 400 кг! На учёт поставить не удалось — в лес возили на прицепе. Там и катались. Через несколько лет оба экземпляра были проданы, один из них уехал в Гродно.

— Был у нас ещё один интересный экземпляр — «Трайк», создавали его на базе мотоцикла «Урал». Особенностью данного транспортного средства являлись колёса низкого давления — всего 0,016 МПа, а также его способность плавать. На «Трайке» мы даже участвовали в ралли в Могилёве! Через два года после появления на свет он был продан, но тёплые воспоминания остались, — продолжает рассказ Кирилл.

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— Идея о создании фигур из металла пришла в голову спонтанно. После очередного летнего сезона в гараже скопилась целая гора железяк — с ней нужно было что-то делать! Глядя на «свеженькие» и блестящие шестерни, невольно задумались о создании… робота! Сначала корпели над ним в свободное от работы время, длилось всё достаточно долго — около года. Результат понравился, даже хотели его у себя во дворе оставить. Но потом решили предложить одному из предпринимателей — теперь фигура стоит в Солигорске, возле ресторана «Терем». Первое творение продали мы достаточно дёшево — за 850 долларов.

— Начинали втроём: папа, мама и я, — но маме быстро это дело наскучило. Постепенно всё перешло в мои руки. Отец помогает с крупными фигурами. Он мастер большие колёса варить. А маленькие я делаю полностью сам.

— Что чаще всего заказывают клиенты?

— Мототематика преобладает. Целевая аудитория — автомобилисты и мотоциклисты. Пока в основном действует сарафанное радио, — улыбается Кирилл. — Во время общения с людьми, конечно, рассказываю о своей деятельности, показываю фото, предлагаю свои удачные прошлые работы.

— И сколько можно выручить на таком специфическом хобби?

— Наибольшее количество заказов приходится на тёплый сезон, а в какие-то периоды их совсем немного. Думаю, в среднем 1 000 долларов в месяц получается.

В процессе разговора плавно перемещаемся в мастерскую, где встречаем настоящего железного всадника — байкера из металла. Он практически завершён.

— Это для нашего клиента из России. Уже почти готов. Кстати, чаще всего подобные дорогостоящие заказы делают россияне, белорусы — реже. В основном это юрлица.

— И сколько стоит такой мотоциклист?

— Точной цифры ещё нет. Где-то от двух до трёх тысяч долларов. Цена напрямую зависит от сложности заказа.

— Сколько времени понадобилось на создание?

— Около месяца. Этот период включает в себя и поиск «донора» для основы мотоцикла. Сама работа пару недель длилась.

— А какой вес у байкера? И сколько железа ушло?

— Приблизительный вес составляет 300 кг. Потребовалось порядка семи коробок передач от легковушек, одна КП — от самосвала и 100 кг различных мелких деталей других узлов и агрегатов.

Налюбовавшись металлическим байкером, возвращаемся в гараж, где замечаем новенький подъёмник.

— Всё-таки есть планы заниматься ремонтом автомобилей или для своих нужд установили?

— Сразу мы строили гараж — думал заниматься, как и все в округе, починкой авто. Но потом всё же понял, что хочу посвятить себя другому делу — изготавливать фигуры и разные другие клёвые штуки из металла! Поэтому подъёмник используем исключительно для личных нужд. Да вы и сами посмотрите: он как новенький!

Кирилл подчёркивает: далеко не всегда из поршня или монструозного блока цилиндров V8 получается сделать что-то эдакое, как задумывалось изначально. А потом легко и быстро продать.

— Если вижу, что процесс застопорился, оставляю идею на время, ничего не предпринимаю. Выхожу на прогулку, читаю. Вообще не думаю в этот период о работе, а затем возвращаюсь к проекту с удвоенной силой и энтузиазмом — и тогда всё идёт как по маслу! — на позитивной ноте заканчивает парень, с неприкрытым задором поглядывая на дверь другой мастерской. Там его ждёт незаконченный железный всадник. Холодный металл, изменивший всю его жизнь. Дело, к которому он прикипел всей душой и которое уже вряд ли когда-нибудь оставит.