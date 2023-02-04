Куда и сколько белорусов уезжало на работу за границу в 2022 году

Главное отличие в миграционных трендах 2022-го от своего предшественника — первое место «на выезд» оказалось у Польши вместо России. Также заметно сократились поток трудовых мигрантов из Беларуси в Литву и число иностранных гастарбайтеров в белорусской экономике. Office Life посмотрел, куда ещё уезжали наши соотечественники и откуда приезжали рабочие руки им на замену.

Польский вектор

Польский рынок труда в прошлом году у белорусских мигрантов впервые за последнее десятилетие обошёл по популярности Россию. Туда только по официальным каналам отправились на работу 2 606 граждан Беларуси и иностранных граждан, постоянно проживающих в нашей стране, следует из годового отчёта Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси.

Сразу оговоримся, что сведения, которые анализирует МВД, не включают в себя тех, кто уехал за пределы страны и искал работу самостоятельно, или, например, релоцировавшихся айтишников. Так, по некоторым данным, чистый отток специалистов из белорусского IT-сектора за январь — ноябрь 2022 года составил 15 тыс. человек. Но можем предположить, что основные тренды государственной статистики соответствуют тенденциям, характерным неофициальной миграции.

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Россия по популярности стала второй. Рабочие места на её территории получили почти 2 тыс. белорусов. За десятилетие меньший спрос на наши руки и мозги там был зафиксирован только в 2020-м — 1 452 трудовых мигранта. Пик же пришелся на 2017-й, в котором в России трудоустроились 6 160 специалистов из Беларуси.

Из других изменений отметим снижение интереса соотечественников к рынку труда в Литве, которая, например, ещё в 2020-м опережала и Россию, и Польшу. С нуля в 2021-м до 72 человек в прошлом году вырос спрос на белорусских специалистов в Швейцарии. Ещё одним новым рынком для них стала Словакия.

А вот Германия выпала из списка стран, популярных для трудовой миграции. В 2022-м в ней осели только 24 белорусских мигранта, хотя годом ранее их было 46.

В целом в прошлом году официально через рекрутинговые агентства трудоустроилось за границей около 5,6 тыс. белорусов. Это меньше, чем в 2021-м, примерно на 130 человек.

Топ-12 стран, куда в 2022 году уезжали на работу белорусы

Туркменский наплыв

Статистика говорит, что Беларусь стала менее привлекательным рынком труда как для граждан ЕАЭС, так и для всего остального мира. По итогам прошлого года число прибывших трудовых мигрантов уменьшилось на 17,5% и составило свыше 10,7 тыс. человек. Из четырех стран ЕАЭС приехали 3 839 человек (5 221 годом ранее), из остального мира — 6 900 (7 794).

Из топ-13 стран — поставщиков основных трудовых ресурсов трафик вырос только из Туркменистана. За последний год число приехавших на работу в Беларусь граждан этой страны выросло почти в два раза. Это позволило Туркменистану подняться на четвертое место вслед за Россией, Китаем и Украиной.

Из представителей Евросоюза пока удерживается в этом списке Литва.

Топ-13 стран, откуда в 2022 году приезжали на работу в Беларусь

Отдельный вопрос — украинцы на рынке труда: здесь статистика по спецразрешениям не дает реальной картины о положении дел. Тех, кто приезжает и находит работу в Беларуси, явно больше, чем показывает статистика МВД.

В два раза сократилось число иностранцев, работающих в ПВТ

Отдельно остановимся на тех иностранцах, которые приезжают к нам в ПВТ.

Согласно информации МВД Республики Беларусь, в 2022 году по контрактам в компаниях ПВТ работали 311 человек с паспортами 33 стран. Для сравнения: годом ранее в них были трудоустроены 665 человек из 43 государств мира.

Каждый второй (165 человек) иностранный программист имеет паспорт гражданина России. Далее следуют украинцы (50), казахстанцы (26), азербайджанцы (13) и туркмены (9). На конец 2022-го в штатах резидентов ПВТ, например, также числились четыре гражданина Китая, два представителя Израиля и по одному американцу и индийцу.

В 2021 году пятерка иностранцев в ПВТ выглядела примерно так же: граждане России (372), Украины (95), Казахстана (66), Азербайджана (21), и — единственное отличие от 2022-го — замыкали ее граждане Кыргызстана (тоже 21 сотрудник).