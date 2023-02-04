На железнодорожном транспорте к административной ответственности в прошлом году привлекли несколько тысяч человек — общая сумма штрафов, которые взыскали с «зайцев», превысила 240 тыс. рублей.

Как сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги, в 2022 году её контролёры проводили проверки в 52 тыс. поездов — их абсолютное большинство (96%) пришлось на городские и региональные линии экономкласса.

Всего за безбилетный проезд в поездах в прошлом году были привлечены свыше 7,4 тыс. человек, а общая сумма взысканных штрафов составила 241,1 тыс. белорусских рублей.

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Уже в нынешнем году БелЖД собирается усиливать контроль оплаты проезда с помощью групповых проверок, декад сплошного контроля (в ходе которых проверяется до 90% поездов на контролируемом участке), а также сплошного контроля поездов региональных линий экономкласса на всем пути следования.