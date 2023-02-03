Встреча прошла в МАРТ 2 февраля.

На встрече обсуждалась защита персональных данных, наличная и безналичная оплата товаров, продажа запрещённых в Беларуси товаров, отмена платного возврата товара и другие вопросы.

Об этом пишет OfficeLife.

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Пресс-служба МАРТ сообщает, что по итогам встречи стороны выработали меры для устранения проблем и недопущению их в будущем.

Главные разногласия белорусских госорганов и интернет-магазина Wildberries касались: