«Кур’ер» публикует фотографии выпускников слуцких школ начиная с 1940 года и заканчивая началом 90-х. Смотрите подборку, вдруг узнаете себя или своих близких и знакомых.

Фотографии «Кур’еру» предоставил Леонид Вечер, наш постоянный читатель, известный в Слуцке коллекционер.

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