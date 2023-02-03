Встреча учителя с выпускниками на лесной вырубке под Слуцком

На днях отправилась в лес под Омговичами. По пути встретила бригаду строителей из «Весейского Покрова». Ребята занимались заготовкой древесины. Строители оказались коммуникабельными и открытыми. Большинство ребят — молодёжь. Как не поговорить с ними о школе как раз накануне дня встречи с выпускниками.

Стала расспрашивать, кто где учился. Несколько человек сказали, что они выпускники Весейской школы. Я работала там учителем истории в 1990-1995 годах. Бригадир Максим вспомнил свою первую учительницу Тамару Ивановну Филипеня и классного руководителя Тамару Михайловну Побединскую.

Я начала перечислять своих весейских учеников. Артём Тонко отозвался, что его мама — Таня Лобова. Я была её классным руководителем в 5-6 классах. Александр сообщил, что его жена Люда Шилович — выпускница 1991 года. И классным руководителем у неё была автор этих строк.

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Нас всех очень растрогали эти воспоминания. Мы сфотографировались на память.

И ещё раз убедились, что работа педагога благодарная. Всё было не зря. Дети помнят учителей даже через 30 лет.

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