В редакцию обратилась Галина Ванкевич, председатель еврейской общины. Она рассказала, как предприятие откликнулось на просьбу благоустроить памятники жертвам Холокоста возле села Гороваха. Об этих памятниках «Кур’ер» писал в 2022 году.

«Хочу поблагодарить коллектив филиала птицефабрики «Генетик» и Наталью Антоновну Балабанович лично. Только что получила фото памятника в Горовахе. Я звонила на это предприятие, и Наталья Антоновна отозвалась оперативно. Всё убрано, идеальный порядок, всё аккуратно. И подходы очистили. Убрали валежник. Ничего нет дороже справедливого сердца, большой души и человеческого участия. До слёз… Как хорошо, что есть отзывчивые люди и добрые сердца…» — написала Галина Ванкевич.

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