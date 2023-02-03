На кадастровой карте появился «культурный слой». Какие литературные улицы есть в Слуцке и деревнях

На Публичной кадастровой карте Беларуси сделали новый слой «Беларусь литературная», где обозначены литературные музеи и улицы, которые названы в честь литераторов.

В Слуцке — улицы Максима Богдановича, Василя Витки, Кузьмы Чёрного, Янки Купалы, Якуба Коласа, 1-й и 2-й переулки Максима Богдановича, 1-й и 2-й переулки Якуба Коласа.

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В деревнях Новый Двор, Рачковичи, Танежицы — улицы Якуба Коласа, в деревне Терасполь — улица Янки Купалы.

РАНЕЕ. Культурная столица-2023. Улицы имени каких писателей есть в Слуцке и какие могли бы быть.

Весь 2023 год Слуцк будет подтверждать свой почётный статус культурной столицы Беларуси и знакомить случчан и гостей города с культурными традициями нашего края.

«Кур’ер» тоже не останется в стороне от этого проекта. Мы будем рассказывать о людях, наших земляках, классиках и современниках, их делах и талантах, интересных фактах, знаковых событиях, которые позволили Слуцку хотя бы на год стать центром культурной жизни страны.

«Кур’ер» приглашает читателей стать активными участниками проекта «Слуцк — культурная столица Беларуси».

Как это можно сделать? Очень просто.

Если вы рисуете, лепите, вырезаете, мастерите, создаёте авторские вещи;

если вы пишете стихи и прозу;

если вы хорошо фотографируете и ваш фотоархив хранит множество снимков о культурной жизни Слуцка и случчан;

если вы пишете музыку и играете на музыкальных инструментах;

если вы поёте и танцу­ете — свяжитесь с нами!

А если вы знаете таких замечательных мастеров — подскажите нам!

Давайте покажем и расскажем вместе о разнообразии культурной жизни Слуцка, о наших талантах и самородках, о традициях и начинаниях!