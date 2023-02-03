Режим работы двух отделений Беларусбанка изменили с 1 февраля, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов, сообщили «Кур’еру» в ЦБУ №615 ОАО «АСБ Беларусбанк».

Отделение в микрорайоне «Сахарный»

Отделение №615/5256, расположенное по адресу: улица Тутаринова, 1Б-2, будет работать:

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в понедельник-пятницу с 10.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00;

выходные дни: суббота и воскресенье (ранее был дополнительный выходной день — четверг).

Отделение в 11-м городке

Отделение №615/5258, расположенное по адресу: улица Социалистическая, 178, будет работать: