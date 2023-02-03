В Германии почтили жертв Холокоста

Бундестаг Германии в День памяти жертв Холокоста почтил память тех, кто погиб от рук национал-социалистов. Федеральный канцлер Шольц напомнил об исторической ответственности.

В пятницу, 27 января, немецкий Бундестаг почтил память жертв национал-социализма. Среди тех, кто выступил в рамках памятного мероприятия, была также пережившая Холокост Розетт Кац.

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В этом году в центре внимания политиков были люди, которые подвергались преследованиям со стороны национал-социалистов из-за своей сексуальной ориентации или идентификации. «Любой, кто не соответствовал национал-социалистическим нормам, жил в страхе и недоверии, — сказала президент Бундестага Бербель Бас. — Больше всего пострадали тысячи женщин и мужчин, которых депортировали в концентрационные лагеря — иногда под ложным предлогом — из-за их сексуальной ориентации».

Федеральный канцлер Олаф Шольц напомнил об исторической ответственности Германии за убийство миллионов евреев в эпоху национал-социализма. «Страдания шести миллионов невинно убиенных евреев не забыты — как и страдания выживших», — написал канцлер в Twitter. По его словам, для того чтобы подобное никогда не повторилось, Германия в День памяти жертв Холокоста вспоминает о своей исторической ответственности.

27 января 1945 года солдаты Красной Армии освободили оставшихся в живых узников немецкого концентрационного лагеря смерти Освенцим в оккупированной Польше. Национал-социалисты убили там более миллиона человек. С 1996 года эта дата отмечается в Германии как День памяти жертв Холокоста.