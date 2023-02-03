Полина Уласовец — первая случчанка нового тысячелетия и века. Дата её рождения — 01.01.01 (1 января 2001 года). 1 января Полине исполнилось 22 года.

«Кур’ер» писал о ней, когда она только родилась, когда пошла в школу и когда была подростком. Сейчас Полина работает в банке и праздновала 1 января уже три праздника: Новый год, день рождения и свой профессиональный праздник.

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Что мы писали про Полину раньше

Новорождённая

Полина Уласовец родилась утром 1 ян­варя 2001 года, в новом веке и тысячелетии. Она стала желанным вторым ребёнком в семье Уласовец, где уже рос 11-летний сын.

В тот период, когда родилась Полина, в районе рождалось больше девочек, чем мальчиков. «Говорят, мир будет», — сказала по этому поводу врач-неонатолог.

Вот что ещё мы писали в заметке про рождение Полины:

«Кем вырастет новый человек третьего тысячелетия, зависит от его родителей и от той среды, которая будет его окружать в жизни. Жизнь нам предоставила великую возможность начать новую эпоху… Сделав это достойно и разумно, мы не будем стыдиться перед своими детьми, нам не будет страшно за них, совесть будет чиста».

В следующий раз «Кур’ер» приехал в гости к семье Полины, когда девочке был год. Маленькая Полина тянула с ёлки новогодние игрушки и пробовала их на зубок, а её родители рассказывали, как на прошлый Новый год у них родилась дочь и как они этому радовались.

Школьница

Потом «Кур’ер» навестил семью Уласовец в день, когда Полина впервые пошла в школу. «Полинка волновалась в последние дни лета, — рассказала тогда нам её мама Марина. — Она не очень хотела идти в школу, плохо спала. Но с портфелем по дому ходить ей нравилось. Даже сегодня его с собой взять хотела. Новый наряд для школы тоже с удовольствием примеряла».

Всё мероприятие Полина стояла серьёзная. Пока её сверстники переговаривались и шалили, она ни разу не улыбнулась и постеснялась подойти к учительнице, чтобы подарить ей цветы.

«Будешь хорошо учиться?» — спросили у Полины родители, когда прозвенел первый звонок. «Как получится», — пожала плечами девочка.

Подросток

Ещё раз мы поговорили с Полиной, когда ей было почти 17 лет. Она рассказала, каково праздновать день рождения в Новый год: «Как стала взрослой, встречаю праздники с друзьями. Раньше родители дарили два подарка, а сейчас один, например, телефон. Мне запомнился прошлый Новый год, потому что вначале я отмечала его с родителями. Потом приехал мой парень и наши друзья. Мы гуляли всю ночь, много чего вспомнили из детства. Я люблю вспоминать то, что было, и мечтать о том, что будет. И так мы встретили и Новый год, и мой день рождения одновременно. Было много поздравлений, танцев, веселья».

Что рассказала нам 22-летняя Полина сейчас

Про работу

Школу Полина окончила с хоро­шим средним баллом — 9.0.

«Поступила в Минский финансово-экономический колледж, отучилась 1 год и 10 месяцев, — рассказала девушка. — Заочно продолжила обучаться в Белорусском государственном экономическом университете на сокращённой форме обучения.

После окончания МФЭК пригласили работать в Беларусбанк в Минске.

Коллектив очень хороший, дружный, все праздники и всякие экскурсионные поездки организовываем вместе. В любых сложных рабочих моментах приходят на помощь.

За 2,5 года работы стала хорошим специалистом, и помог в этом мой коллектив.

С клиентами надо быть всегда тактичным, вежливым, уметь настоять на своём, но при этом держать себя в руках. Приходят люди разного уровня воспитания и порой не в самом лучшем настроении, поэтому нужно быть выдержанной и уметь «разрулить» любую ситуацию.

Про увлечения и мечты

Увлекаюсь и люблю мото- и автотехнику. Также рисую и мастерю что-то своими руками. Но так как я работаю полный день, на хобби у меня остаются только выходные.

Мечтаю пойти в отпуск и полноценно отдохнуть, потому что за 2,5 года моей работы все отпуска уходили на сессию. Мечтаю поехать в Азербайджан, а именно в Баку, прокатиться по горному серпантину на мотоцикле.

Про отношение окружающих к дате рождения

Все удивляются, что у меня три единицы в дате рождения. Переспрашивают, правда ли это. Зато друзья и родственники про поздравления не забывают. Поздравляют сразу с Новым годом и днём рождения. Ещё так совпало, что мой день рождения совпадает с моим профессиональным праздником — Днём банковского работника. Так что в январе у меня сразу три праздника одновременно.

Про поколение рождённых в 21 веке

21 век — очень стремительно и быстро развивающийся в плане современных технологий. Надо быть очень мобильным и продвинутым, владеть информацией и уметь общаться. Уметь отличать хорошее от плохого, ведь мы все погрузились в интернет, а там просто бездна.

Расти и взрослеть нелегко в любое время, главное — поставить изначально себе цель и идти к ней, добиваться и не опускать руки, не ждать, что кто-то поможет и что с неба свалится то, что ты хочешь».