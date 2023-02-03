Этот рассказ прислала в редакцию Валентина Бобко-Алешкевич, поэт и писатель из деревни Радково Солигорского района.

Неразгаданный ребус

В этой деревне самогонку гнали все, кто мог и хотел. Кто-то для личных нужд, а кто-то и для продажи, за что их люто ненавидели жёны выпивох. Они и ругаться ходили, и, бывало, окна колотили, но ничего сделать не могли. Самогонщики втихую продавали водку в тёмное время суток. «Алконавты» втихую покупали и выпивали, спрятавшись за сараями и курятниками, чтобы вернуться домой уже «на рогах».

Стояла прекрасная летняя пора. Селяне занимались заготовкой сена, и только заядлые выпивохи отлёживались на травке, приходя в чувство. И это так надоело их жёнам, что они написали в РОВД анонимку на самогонщиков. В советские времена анонимкам давали ход сразу. И однажды в село нагрянули два милицейских УАЗика. Заехав на улицу с двух сторон одновременно, милиционеры двинулись по адресам, не оставляя шанса сарафанному радио для экстренного сообщения.

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И всё же нашёлся один «вестун». Он вывел из двора велосипед, спокойно сел на него, проехал мимо сержанта с гордо поднятой головой и подался на другой конец длинной деревенской улицы. Успев предупредить трёх самых злостных спекулянтов-самогонщиков, он как ни в чём не бывало вернулся домой.

Почти всех, кто был указан в анонимке, милиционеры застали дома. Были конфискованы и тут же вылиты брага и готовая к продаже самогонка, составлены протоколы.

А вот самой злостной спекулянтки Ганнули дома не было. Жёны выпивох, которые по пятам ходили за милиционерами, просто млели от желания поскорее увидеть, как будут трясти в сарае у Ганнули, где стояла брага (знали точно, что две бочки), но на воротах висел… амбарный замок. Соседи показали, что она недавно была дома, а куда ушла, никто не видел. УАЗики ещё дважды подъезжали к двору Ганнули, но замок по-прежнему висел на воротах. На этом рейд был завершён, машины уехали в РОВД.

Уже ближе к полуночи Ганнуля крадучись подошла к своему двору. Она боялась, что оставили дежурить милиционера, но тревога была напрасной: деревня спала, никого у ворот не было. Она тихонько прокралась во двор, не включая света вошла в сени и припала к ведру с водой. Затем обессиленно села на табуретку и вдруг… запела песню.

Назавтра вся деревня напоминала растревоженный улей. Люди стояли кучками у дворов и обсуждали только одну тему: где была Ганнуля и почему ей одной удалось выйти сухой из воды, тогда как всех самогонщиков «обрадовали» штрафами.

Ганнуля, нарядившись в свою самую нарядную блузку, достала бусы из чешского стекла и красивые серьги. Выйдя со двора, она торжественно прошла через всю деревню в сельмаг. Солнце играло в камнях серёжек, сверкали на груди бусы, а Ганнуля шла неторопливо под недружелюбные взгляды сельских баб, давая рассмотреть себя со всех сторон. Прикупив в сельмаге продукты, она так же неспешно прошла домой. Всю последующую неделю сельчане разгадывали ребус, где же пряталась Ганнуля, зная точно, что дома её не было. Спрашивали и у неё самой, но та только хитро щурила глаза и весело смеялась. Ребус остался неразгаданным.

И только через год призналась своей закадычной подруге, что всё время этого милицейского рейда она пролежала между… двух заросших травою могил на местном кладбище, которое было недалеко от её усадьбы.