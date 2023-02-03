«Этими медалями гордился больше всего!» Случчанин рассказал о наградах отца

Партизанским медалям — 80 лет. В связи с особой ролью партизанских соединений в разгроме врага и для поощрения бойцов и командиров 2 февраля 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена специальная медаль «Партизану Отечественной войны» I и II степеней.

Символично, что именно в этот день завершилась Сталинградская битва, с которой начался коренной перелом в Великой Отечественной войне. От Сталинграда Красная Армия начала сокрушать фашистов и погнала от Волги до самого Берлина.

Мой отец Шелехов (Шелег) Михаил Владимирович стал белорусским партизаном в 16 лет.

Он был в отряде им. Суворова под Пуховичами, а потом в свои 18 лет брал Берлин. Награждён медалями «Партизану Отечественной войны» I и II степени и, кроме других наград, медалью «За взятие Берлина». Но больше всего мой отец гордился партизанскими медалями.

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