Уже доступна база, по которой белорусы на едином портале электронных услуг смогут получать сведения об автомобилях с пробегом.

Об этом сообщается на сайте Национального центра электронных услуг.

С помощью этой услуги можно узнать:

  • историю прохождения гостехосмотра,
  • пробег авто,
  • проверить, не числится ли машина в розыске,
  • не находится ли авто в залоге у банка.

Будет доступна информация:

  • о годе производства,
  • уникальном номере электронного паспорта,
  • таможенных ограничениях,
  • виде топлива,
  • оттенке цвета
  • и других характеристиках.

Для доступа к услуге необходимо зарегистрироваться на сайте. Данные об автомобиле станут доступны после ввода его VIN-номера.

Информация собрана на основе сведений четырёх интегрированных с ОАИС информационных систем с момента первой регистрации машины.