Уже доступна база, по которой белорусы на едином портале электронных услуг смогут получать сведения об автомобилях с пробегом.

Об этом сообщается на сайте Национального центра электронных услуг.

С помощью этой услуги можно узнать:

историю прохождения гостехосмотра,

пробег авто,

проверить, не числится ли машина в розыске,

не находится ли авто в залоге у банка.

Будет доступна информация:

о годе производства,

уникальном номере электронного паспорта,

таможенных ограничениях,

виде топлива,

оттенке цвета

и других характеристиках.

Для доступа к услуге необходимо зарегистрироваться на сайте. Данные об автомобиле станут доступны после ввода его VIN-номера.

Информация собрана на основе сведений четырёх интегрированных с ОАИС информационных систем с момента первой регистрации машины.