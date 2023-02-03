Уже доступна база, по которой белорусы на едином портале электронных услуг смогут получать сведения об автомобилях с пробегом.
Об этом сообщается на сайте Национального центра электронных услуг.
С помощью этой услуги можно узнать:
- историю прохождения гостехосмотра,
- пробег авто,
- проверить, не числится ли машина в розыске,
- не находится ли авто в залоге у банка.
Будет доступна информация:
- о годе производства,
- уникальном номере электронного паспорта,
- таможенных ограничениях,
- виде топлива,
- оттенке цвета
- и других характеристиках.
Для доступа к услуге необходимо зарегистрироваться на сайте. Данные об автомобиле станут доступны после ввода его VIN-номера.
Информация собрана на основе сведений четырёх интегрированных с ОАИС информационных систем с момента первой регистрации машины.