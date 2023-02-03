Где в Слуцке можно культурно провести выходные дни. Ярким отличием этих выходных станет концерт певицы Славы. В программе «Без тебя меня нет» она обещает исполнить популярные хиты.

Краеведческий музей

Постоянная экспозиция:

  • «Память и боль белорусской земли»
  •  «Слуцкие пояса»
  • «От первобытнообщинного строя к Слуцкому княжеству» и «Слуцкое княжество»
  • «Природа края».

Адрес: ул. Ленина, 171.

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Время работы: вт-вс 09.00–18.00

Музей этнографии

Постоянная экспозиция: «Быт и занятия крестьян Слуцкого уезда ХІХ – начала ХХ веков».

Временная экспозиция: «Новогодняя карусель».

Адрес: ул. Ленина, 153.

Время работы: вт-вс 09.00–18.00

Галерея искусств им. В.С. Садина

Выставка: «Зимние краевиды». Представлены работы из художественной коллекции Слуцкого краеведческого музея. Городские и деревенские пейзажи в зимнюю пору года, творческое видение художников природы Беларуси во время этой удивительной и сказочной поры года

Адрес: ул. Копыльская, 2

Время работы: вт-вс: с 09.00 до 18.00

Музей истории слуцких поясов

Режим работы музея: вт – сб 8.00-16.30.
Выходные: вс, пн.

Предварительная запись по телефонам (за день до экскурсии): 8(01795) 36802,8044 7150300

Слуцкий городской Дом культуры

Концертная программа Славы «Без меня тебя нет»

В воскресенье, 5 февраля, в 16.00, Цена: 100 руб. Справки по телефону: 5 73 26

Кинотетр «Беларусь»

Суббота, 4 февраля:

  • Изумительный Морис. В 12.00
  • Аватар: Путь воды. В 13.55
  • Чебурашка. В 19.55
  • МЗГАН. В 21.50
  • Операция «Фортуна»: Искусство побеждать. В 21.50.

Воскресенье, 5 февраля

  • Изумительный Морииис. В 12.00
  • Кот в сапогах 2: последнее желание. В 13.50
  • Аватар: Путь воды. В 15.50
  • Чебурашка. В 19.20
  • Операция «Фортуна»: искусство побеждать. В 21. 45.

Адрес: ул. Ленина, 179, телефон: 8 (017 95) 2 51 68.

Библиотека

Филиал №1, ул. Головащенко, д. 6. Тел: 4-50-71

  • Общий абонемент;
  • Общий читальный зал;
  • Публичный центр правовой информации.

Режим работы: вт – сб: 10.00-19.00, без обеда, вс: 9.30-18.00, обед 13.00-13.30.

Филиал №2, ул. Социалистическая, д.129.Тел: 3 23 42

  • общий читальный зал;
  • общий абонемент.
Режим работы: вт – птн: 10.00-19.00, без обеда, сб, вс: 10.00-19.00, обед 13.00-14.00

  