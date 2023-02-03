Где в Слуцке можно культурно провести выходные дни. Ярким отличием этих выходных станет концерт певицы Славы. В программе «Без тебя меня нет» она обещает исполнить популярные хиты.
Краеведческий музей
Постоянная экспозиция:
- «Память и боль белорусской земли»
- «Слуцкие пояса»
- «От первобытнообщинного строя к Слуцкому княжеству» и «Слуцкое княжество»
- «Природа края».
Адрес: ул. Ленина, 171.
Время работы: вт-вс 09.00–18.00
Музей этнографии
Постоянная экспозиция: «Быт и занятия крестьян Слуцкого уезда ХІХ – начала ХХ веков».
Временная экспозиция: «Новогодняя карусель».
Адрес: ул. Ленина, 153.
Время работы: вт-вс 09.00–18.00
Галерея искусств им. В.С. Садина
Выставка: «Зимние краевиды». Представлены работы из художественной коллекции Слуцкого краеведческого музея. Городские и деревенские пейзажи в зимнюю пору года, творческое видение художников природы Беларуси во время этой удивительной и сказочной поры года
Адрес: ул. Копыльская, 2
Время работы: вт-вс: с 09.00 до 18.00
Музей истории слуцких поясов
Режим работы музея: вт – сб 8.00-16.30.
Выходные: вс, пн.
Предварительная запись по телефонам (за день до экскурсии): 8(01795) 36802,8044 7150300
Слуцкий городской Дом культуры
Концертная программа Славы «Без меня тебя нет»
В воскресенье, 5 февраля, в 16.00, Цена: 100 руб. Справки по телефону: 5 73 26
Кинотетр «Беларусь»
Суббота, 4 февраля:
- Изумительный Морис. В 12.00
- Аватар: Путь воды. В 13.55
- Чебурашка. В 19.55
- МЗГАН. В 21.50
- Операция «Фортуна»: Искусство побеждать. В 21.50.
Воскресенье, 5 февраля
- Изумительный Морииис. В 12.00
- Кот в сапогах 2: последнее желание. В 13.50
- Аватар: Путь воды. В 15.50
- Чебурашка. В 19.20
- Операция «Фортуна»: искусство побеждать. В 21. 45.
Адрес: ул. Ленина, 179, телефон: 8 (017 95) 2 51 68.
Библиотека
Филиал №1, ул. Головащенко, д. 6. Тел: 4-50-71
- Общий абонемент;
- Общий читальный зал;
- Публичный центр правовой информации.
Режим работы: вт – сб: 10.00-19.00, без обеда, вс: 9.30-18.00, обед 13.00-13.30.
Филиал №2, ул. Социалистическая, д.129.Тел: 3 23 42
- общий читальный зал;
- общий абонемент.