Валентина, жительница Слуцка, позвонила в «Кур’ер» и рассказала, что нигде не может узнать, как попасть на экскурсию во Дворец Независимости. Что пояснили в экскурсионно-краеведческом отделе Слуцкого центра туризма.

«Я пенсионерка и стараюсь посмотреть красивые места Беларуси. Пишут, что во Дворце Независимости проводят экскурсии для белорусов и гостей нашей страны, — сказала Валентина. — Нигде не смогла узнать, как попасть на такую экскурсию. В интернете информации не нашла. Организуют ли в Слуцке такие поездки и куда обратиться?» — спрашивает она.

Как пояснили специалисты экскурсионно-краеведческого отдела Слуцкого центра туризма, пока экскурсионных групп из Слуцка для посещения Дворца Независимости не формируется. Обычно туда приглашаются люди для награждения, а также активисты и случчане, которые отличились в каком-то виде деятельности.

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«Возможно, что экскурсии организуют какие-либо туристические фирмы, но это нужно узнавать самостоятельно», — посоветовали специалисты.