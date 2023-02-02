В октябре 2022 года в Беларуси изменились требования при прохождении техосмотра. Теперь они регулируются техническими регламентами Таможенного и Евразийского экономических союзов.

Как изменилась работа диагности­ческих станций, рассказали в «Белтехосмотре».

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Как и раньше, на станциях проверяют: рулевое управление, тормозные системы, внешние световые приборы, колёса и шины, двигатель и его системы, электрооборудование, ходовую часть, изменения в конструк­ции транспорта, кузов, элементы, обеспечивающие обзорность.

Что ужесточили

Ужесточили требования к тормозным системам и внешним световым приборам. Так, относительная разность тормозных сил колёс не должна быть более 25% для осей с барабанными колёсными тормозны­ми механизмами и 20% — с дисковыми. Раньше можно было пройти техосмотр при показателе в 30%.

Нормативный показатель удельной тормозной силы стояночной тормозной системы формируется не как фиксированная величина, а как расчётная.

В фарах ближнего света проверяется его сила (в том числе в световой части светового пучка). А в фарах дальнего света — максимальная его сила. Что касается фар ближнего света и противотуманных фар, то к их регулировке теперь применяются более мягкие требования. Как и раньше, остаются под запретом плёночные и другие покрытия на поверхности стёкол.

Экология и внешний вид транспорта

Проверка содержания СО в отработавших газах осуществляется исключительно на карбюраторных двигателях. А вот нормы показателей дымности значительно отличаются от прежних. Например, для автомобиля экологического класса 4 они стали выше — не более 0,5 м-1 (ранее — 1,5 м-1).

Что отменили

Больше не проверяют наличие на авто внешних видимых наклеек. Но это не касается тех, что находятся на стекле. Также нельзя пройти техосмотр и с рекламными наклейками. Исключение — транспорт оперативного назначения (машин скорой помощи, МВД, МЧС, аварийной службы и др.).

Другие изменения

Раньше в сертификате на допуск транспорт­ного средства (ТС) к участию в дорожном движении указывался только месяц. Теперь же указывается конкретная дата, до которой действителен этот документ. Например, если автомобиль прошёл техосмотр 10 марта 2022 года и ему больше десяти лет, то последний день прохождения будущей процедуры техосмотра — до 10 мар­та 2023 года.

Частота прохождения техосмотра зависит от:

типа автомобиля (легкового, грузового и т. п.);

года выпуска;

назначения (например, для перевозки пассажиров).

Раз в полгода должны проходить техосмотр легковые автомобили, автобусы и другие ТС, которые используются для перевозок пассажиров. Раз в год — легковушки, выпущенные 10 и более лет назад, а также грузовики, тягачи и седельные тягачи, специальные легковые авто.

Электронные разрешения

Диагностические станции постепенно уходят от бумажных карт. В тестовом режиме уже отработана процедура выдачи разрешений на допуск к участию в дорожном движении в электронном виде. Задача перевода разрешений в цифровой формат стоит и в планах работы Минтранса на 2023 год.

О работе Слуцкой станции техосмотра в 2022 году

Как рассказали «Кур’ер» в «Белтехосмотре», за 2022 год на диагностической станции №80 в Слуцке владельцы представили на техосмотр 10462 автомобиля. По результатам проверки 8983 авто были допущены к участию в дорож­ном движении. У 1730 были выявлены несоответствия (16,5% от общего количества).

Наиболее распространённые несоответствия: неисправности тормозной системы (507), световых приборов (316), рулевого управления, ходовых частей и механизмов (248). Реже: тонировка, комплектность, внешний вид.

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