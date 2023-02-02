На фоне санкций в слуцкой торговле появляется всё больше новых продуктов. Так, в магазине «Виталюр» продаётся выдержанный сыр «Kalleh» пармезан из Ирана. Один килограмм стоит 57,58 рубля.

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Рядом на полке лежит белорусский выдержанный сыр за 9,35 рубля (1 кг — 62,33 рубля). Но его выдержка 12 месяцев, а иранского — только 3.

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