С 1 февраля Министерство труда и соцзащиты запустило мобильное приложение по оперативному контролю за уплатой взносов и продолжительностью страхового стажа.

Заявляется, что приложение позволит пользователю в любом месте и в любое время получить:

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доступ к информации, которая есть на его индивидуальном лицевом счете (ИЛС) — это данные свидетельства социального страхования, сведения о периодах трудовой деятельности и работодателях, периодах выполнения работ по гражданско-правовым договорам;

возможность контролировать своего работодателя — начисления и уплаты обязательных страховых взносов на пенсионное и социальное страхование, размеры таких взносов и периоды их уплаты. Они поступают в ФСЗН каждый квартал;

информацию о продолжительности страхового стажа, сформированного с 01.01.2003, которая рассчитывается на основании информации, содержащейся в ИЛС.

Мобильное приложение есть на Google Play. Потом появится и на других платформах.

Тестируем приложение

1. Приложение легко найти на платформе Google Play. После установки понадобится пройти регистрацию.

2. Входить надо через Межбанковскую систему идентификации (МСИ), поэтому вначале придётся зарегистрироваться в ней. Понадобятся ваши имя, фамилия, идентификационный (личный) номер из паспорта (вида на жительство), номер мобильного телефона. Страница для регистрации — здесь.

3. После входа через МСИ придумать свой пароль для приложения.

4. Можно посмотреть данные своего страхового свидетельства и сведения о работодателе.

5. Есть суммы начисленных зарплат по каждому работодателю, а также страховой стаж на дату запроса, начиная с 1 января 2003 года.

Ранее сообщалось, что приложение автоматически рассчитает будущую пенсию на основании уплаченных взносов в ФСЗН. Но этого раздела нет.

Страховой стаж — это гарантия формирования прав на получение трудовой пенсии. При достижении пенсионного возраста в 2023 году (женщины — 58 лет, мужчины — 63 года) страховой стаж должен составлять не менее 19 лет, в 2024-м — 19,5 лет, в 2025-м — 20 лет.

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