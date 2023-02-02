Нехватка учителей является проблемой во многих регионах Германии. Ассоциация учителей Германии видит только чрезвычайные решения для быстрого исправления ситуации.

Чрезвычайные меры в связи с нехваткой учителей

Нехватка учителей – одна из самых острых проблем в образовательной политике. В эту пятницу эксперты комиссии при Постоянной конференции министров образования и культуры земель Федеративной Республики Германия (KMK) представят предложения по устранению нехватки кадров. Необходимы чрезвычайные меры – они говорят о мерах, которые могут быть реализованы в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

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В настоящее время и в обозримом будущем не хватает подготовленных учителей для удовлетворения спроса, учитывая рост числа учеников и выход педагогов на пенсию. Расчёты КМК показали, что в период с 2021 по 2035 год будет не хватать в среднем около 1600 учителей в год. Более пессимистичные прогнозы предполагают значительно большее число. По данным министерств образования и культуры земель, в настоящее время не заполнены более 12 000 вакансий преподавателей, как показал опрос 16 земель, проведённый Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Нехватка учителей и провалы в образовательной политике

По мнению Ассоциации учителей Германии, провалы в образовательной политике за последние десять-пятнадцать лет привели к нехватке учителей. Президент ассоциации учителей Хайнц-Петер Майдингер заявил газете Rheinische Post (пятница), что нехватка кадров «в значительной степени носит домашний характер». «С одной стороны, рост рождаемости в Германии, который наблюдается с 2012 года, слишком долго игнорировался, а с другой стороны, в последние десятилетия было разрешено сократить тысячи и тысячи мест для подготовки учителей».

В нынешней ситуации могут помочь только «чрезвычайные меры», сказал Майдингер. Необходимо будет набирать и впоследствии повышать квалификацию тех, кто готов менять профессию. Кроме того, по словам Мейдингера, необходимы привлекательные предложения по трудоустройству для учителей-пенсионеров и студентов-преподавателей в качестве ассистентов. Постоянная конференция министров образования и культуры земель Федеративной Республики Германия и экспертная комиссия должны, однако, следить за тем, чтобы стандарты педагогической и технической пост-квалификации не были снижены.