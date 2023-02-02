Утверждён логотип культурной столицы Беларуси 2023 года — города Слуцка.

Реклама

«Олицетворением культурной составляющей Слуцка и Слуцкого района избран Слуцкий пояс, занимающий главное место композиции. В логотипе также использовано изображение одного из орнаментов Слуцкого пояса, выполненное в технике инкрустации соломкой», — сообщает пресс-служба Министерства культуры.

Автором логотипа стал Владимир Хворов, администратор сайта Слуцкого районного центра народного творчества. Он не является профессиональным художником, компьютерная графика – это одно из его увлечений.

Как рассказал «Кур’еру» Владимир Хворов, он участвовал в конкурсе ещё в апреле, когда его объявил Слуцкий райисполком. Тогда три его варианта не прошли отбор. Однако по организационным причинам получилось так, что до финальной готовности не был доведён и вариант автора, чья работа прошла отбор. И вопрос логотипа в течение года оставался открытым.

«Я недавно вспомнил, что есть серия работ из соломки Натальи Горбацевич, мастера Квасыничского центра ремёсел, посвящённых узорам слуцких поясов, но выполненных из соломки. Посмотрел её работы, подумал, осенила идея, сделал. И в этот раз всё сошлось», — сказал автор.

В этом году логотип станет своего рода визитной карточкой Слуцка. Он будет размещён на сувенирной и печатной продукции, афишах и баннерах.