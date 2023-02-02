«Кур’ер» продолжает знакомить читателей с улицами Слуцка. Учитывая, что Слуцк в 2023 году — культурная столица Беларуси, наши фотопрогулки пройдут по улицам, которые названы в честь поэтов и писателей. А таких в нашем городе много — 24. 

Про поэта Некрасова

Когда мы спросили у жителей улицы, кто такой Николай Некрасов, это не поставило их в тупик. «Великий русский поэт», «Поэт крестьянской жизни», «Писал стихи про народ и как ему живётся», — такие были ответы. И действительно, главная тема всех произведений Николая Некрасова — жизнь народа.

Многие строки его стихотворений цитируют и сегодня: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт», «Сейте разумное, доброе, вечное», «Воля и труд человека дивные дивы творят», «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», «Пускай нам говорит изменчивая мода, что тема старая «страдания народа». И что поэзия забыть её должна. Не верьте, юноши! не стареет она», «К народу возбуждать вниманье сильных мира, — чему достойнее служить могла бы лира?» и многие другие.

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Про улицу

Протяжённость улицы Некрасова — примерно 1200 метров. Тротуаров на ней нет, а только проезжая часть. Примечательно, что она не одинакова по ширине. Одна часть имеет обочину, другая — проходит вплотную к заборам.

Какими формами удивляют дома на улице Некрасова в Слуцке. Фотопрогулка
В этой части улицы есть небольшой газон и водоотводная канава. Там, где канавы засыпаны, воды топят огороды.

На улицу Некрасова нас пригласили местные жители. По их словам, начиная с 50-х годов она активно застраивалась, здесь выдавали участки под частные дома. Люди ставили времянки, перевозили старые дома из деревни, сооружали шлаколитые или шалёванные жилища. Архитектура почти всех строений была традиционной.

Какими формами удивляют дома на улице Некрасова в Слуцке. Фотопрогулка
Светлана, Людмила и Тамара рассказали о своей улице, которую они очень любят.

Прошло время, и одинаковых строений осталось мало, они видоизменились в зависимости от фантазии и материальных возможностей хозяев. Но изобретательности жителям улицы Некрасова явно не занимать.

Традиционные дома прошлого века

Какими формами удивляют дома на улице Некрасова в Слуцке. Фотопрогулка
Строений, которые совсем не претерпели изменений, здесь немного. Этот дом опустел, но осталась собака…
Какими формами удивляют дома на улице Некрасова в Слуцке. Фотопрогулка
Соседи подкармливают собаку, которая осталась одна в опустевшем доме.
Какими формами удивляют дома на улице Некрасова в Слуцке. Фотопрогулка
Этот дом барачного типа
Какими формами удивляют дома на улице Некрасова в Слуцке. Фотопрогулка
Это самое маленькое строение на улице Некрасова

Многообразие форм и модернизация

Какими формами удивляют дома на улице Некрасова в Слуцке. Фотопрогулка
В центре этого строения, возможно, был старый дом, но он обрёл новые очертания.

Какими формами удивляют дома на улице Некрасова в Слуцке. Фотопрогулка

Какими формами удивляют дома на улице Некрасова в Слуцке. Фотопрогулка

 

Какими формами удивляют дома на улице Некрасова в Слуцке. Фотопрогулка

Какими формами удивляют дома на улице Некрасова в Слуцке. Фотопрогулка

Какими формами удивляют дома на улице Некрасова в Слуцке. Фотопрогулка

Какими формами удивляют дома на улице Некрасова в Слуцке. Фотопрогулка

Элементы дизайна

Какими формами удивляют дома на улице Некрасова в Слуцке. Фотопрогулка
Уютная полянка в стиле ретро
Какими формами удивляют дома на улице Некрасова в Слуцке. Фотопрогулка
В создании ограждения с перилами просматриваются элементы швейной машинки.

Какими формами удивляют дома на улице Некрасова в Слуцке. Фотопрогулка

Какими формами удивляют дома на улице Некрасова в Слуцке. Фотопрогулка
В пору цветения такой забор идеально смотрится, хотя и сейчас он интересен.

Какими формами удивляют дома на улице Некрасова в Слуцке. Фотопрогулка

 

Какими формами удивляют дома на улице Некрасова в Слуцке. Фотопрогулка

Какими формами удивляют дома на улице Некрасова в Слуцке. Фотопрогулка

 

Какими формами удивляют дома на улице Некрасова в Слуцке. Фотопрогулка
Резные наличники — вне времени, украсят даже старый дом

Веранды и мансарды

 

Какими формами удивляют дома на улице Некрасова в Слуцке. Фотопрогулка
Эта верандочка выделяется декором и шторами
Какими формами удивляют дома на улице Некрасова в Слуцке. Фотопрогулка
На эту веранду у входа с необычным навесом в форме кибитки обращают внимание все, тем более что дом выходит углом на ул. Ленина.

Какими формами удивляют дома на улице Некрасова в Слуцке. Фотопрогулка

Какими формами удивляют дома на улице Некрасова в Слуцке. Фотопрогулка

Какими формами удивляют дома на улице Некрасова в Слуцке. Фотопрогулка

Какими формами удивляют дома на улице Некрасова в Слуцке. Фотопрогулка

Какими формами удивляют дома на улице Некрасова в Слуцке. Фотопрогулка

 

Дома с балконами

Балконы в частных домах прошлого века скорее исключение, но они есть.

Какими формами удивляют дома на улице Некрасова в Слуцке. Фотопрогулка

Какими формами удивляют дома на улице Некрасова в Слуцке. Фотопрогулка

Какими формами удивляют дома на улице Некрасова в Слуцке. Фотопрогулка
А здесь нет балкона, зато есть лестница на второй этаж

Строительство продолжается

Частный сектор — это постоянно меняющаяся среда. Поэтому строительство или частичная модернизация постоянно происходит в том или ином месте.

Какими формами удивляют дома на улице Некрасова в Слуцке. Фотопрогулка

Какими формами удивляют дома на улице Некрасова в Слуцке. Фотопрогулка

Какими формами удивляют дома на улице Некрасова в Слуцке. Фотопрогулка

Какими формами удивляют дома на улице Некрасова в Слуцке. Фотопрогулка

Какими формами удивляют дома на улице Некрасова в Слуцке. Фотопрогулка

Самое живописное место

Крайние дома по улице Некрасова стоят на самом берегу Случи. Это самое живописное место.

Какими формами удивляют дома на улице Некрасова в Слуцке. Фотопрогулка

Какими формами удивляют дома на улице Некрасова в Слуцке. Фотопрогулка

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