«Кур’ер» продолжает знакомить читателей с улицами Слуцка. Учитывая, что Слуцк в 2023 году — культурная столица Беларуси, наши фотопрогулки пройдут по улицам, которые названы в честь поэтов и писателей. А таких в нашем городе много — 24.

Про поэта Некрасова

Когда мы спросили у жителей улицы, кто такой Николай Некрасов, это не поставило их в тупик. «Великий русский поэт», «Поэт крестьянской жизни», «Писал стихи про народ и как ему живётся», — такие были ответы. И действительно, главная тема всех произведений Николая Некрасова — жизнь народа.

Многие строки его стихотворений цитируют и сегодня: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт», «Сейте разумное, доброе, вечное», «Воля и труд человека дивные дивы творят», «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», «Пускай нам говорит изменчивая мода, что тема старая «страдания народа». И что поэзия забыть её должна. Не верьте, юноши! не стареет она», «К народу возбуждать вниманье сильных мира, — чему достойнее служить могла бы лира?» и многие другие.

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Про улицу

Протяжённость улицы Некрасова — примерно 1200 метров. Тротуаров на ней нет, а только проезжая часть. Примечательно, что она не одинакова по ширине. Одна часть имеет обочину, другая — проходит вплотную к заборам.

На улицу Некрасова нас пригласили местные жители. По их словам, начиная с 50-х годов она активно застраивалась, здесь выдавали участки под частные дома. Люди ставили времянки, перевозили старые дома из деревни, сооружали шлаколитые или шалёванные жилища. Архитектура почти всех строений была традиционной.

Прошло время, и одинаковых строений осталось мало, они видоизменились в зависимости от фантазии и материальных возможностей хозяев. Но изобретательности жителям улицы Некрасова явно не занимать.

Традиционные дома прошлого века

Многообразие форм и модернизация

Элементы дизайна

Веранды и мансарды

Дома с балконами

Балконы в частных домах прошлого века скорее исключение, но они есть.

Строительство продолжается

Частный сектор — это постоянно меняющаяся среда. Поэтому строительство или частичная модернизация постоянно происходит в том или ином месте.

Самое живописное место

Крайние дома по улице Некрасова стоят на самом берегу Случи. Это самое живописное место.

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