В среду, 1 февраля, состоялась лекция, которую провёл историк Сергей Богдашич. Он рассказал о начале правления династии Олельковичей в Слуцке. Это был сложный столетний период, насыщенный разного рода событиями, перипетиями и интригами.

Первые князья из рода Олельковичей владели Слуцком и Копылем с 1395 года, но считали эти города своим временным пристанищем. Дело в том, что они ставили целью стать у власти в Киевском княжестве, а далее шагнуть к трону Великого Княжества Литовского (ВКЛ). Поэтому Слуцк и Копыль являлись этапом для их далеко идущих устремлений.

Александр — смелый воевода

Старшим сыном Владимира Ольгердовича (из рода Гедиминовичей) был Александр (Олелько), который считается основателем рода Олельковичей. Князь Александр (Олелько) был смелым воеводой и не раз отражал атаки татар и крестоносцев. Имел поддержку православных князей ВКЛ и крепкие связи с Москвой.

Стал киевским князем

При Олельке Слуцк получил Магдебургское право вслед за Вильно, Гродно и Брестом. Город оказался значимым экономическим, культурным и духовным центром страны. Князь Александр в 1443 году стал киевским князем, но по праву наследства сохранил за собой Слуцк и Копыль.

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К чему стремились сыновья

Сыновья Олельки Симеон и Михаил тоже боролись за великокняжеский престол. Симеон после смерти отца (в 1455 году) получил место киевского князя. У него были династические связи с Вильно, Киевом и Москвой, что позволило стать лидером православной части ВКЛ, и его дважды выдвигали на место великого князя литовского.

Замысел заговора

После скоропостижной смерти Симеона на Киевское княжество стал претендовать его младший брат Михаил (Новгородский князь), но потерпел неудачу. Тогда возник замысел заговора, чтобы убить великого князя и посадить на трон Михаила Олельковича. Однако планы заговорщиков были раскрыты, а сам Михаил был схвачен и казнён в Вильно в августе 1481 года.

Что сберегло Слуцк от разорения

При всех политических интригах первые правители Слуцка Олельковичи сохранили прочные связи с Москвой, что впоследствии сберегло город и его жителей от разорения и крови, как это не раз происходило в пределах ВКЛ.

К сведению: ранее заявленная лекция историка Андрея Попова на тему «Случчина в составе Российской империи (1793-1917 годы)» состоится в следующую среду, 8 февраля, в 19.00 в помещении Слуцкого епархиального управления (ул. М. Богдановича, 9).