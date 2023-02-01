Инспекция по труду рассказала про разные случаи травматизма на производстве в организациях Слуцкого района в 2022 году. Всего было 28 потерпевших, один из них погиб, а почти половина относится к тяжёлым производственным травмам.

На количество производственных травм влияет то, что их получают пациенты ЛТП №3, которые работают в разных организациях района. Ещё одна особенность — в большинстве случаев инспекция по труду признала, что сами потерпевшие не соблюдали инструкций по охране труда.

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Рабочий упал с лестницы с дрелью-шуруповёртом в руках

20 января. Тяжёлая травма. Рабочий упал со строительных лесов, когда устанавливал водосточную систему на административном здании филиала «Слуцкое производственное управление» УП «МИНСКОБЛГАЗ». Мужчина поднимался по лесам с дрелью-шуруповёртом в руках и не удержался. Причина несчастного случая — нарушение потерпевшим требований инструкции по охране труда.

Тракторист поскользнулся, зацепился за выступающие ножи

22 января. Тракторист-машинист хозяйства «Гольчицкое» устранял неисправности кормораздатчика «Хозяин» (заклинил один из шнеков). Мужчина залез внутрь техники и, «передвигаясь по шнекам, поскользнулся на наледи, образовавшейся при хранении, и повредил (порезал) ногу о выступающие ножи по краю шнека». Причина несчастного случая — личная неосторожность потерпевшего.

Осмотрщик наступил в бобровую яму

26 января. Осмотрщик гидротехнических сооружений «Слуцкого ПМС» срезал кустарники и наступил в бобровую яму. Не удержав равновесия, упал на работающий кусторез, получив при этом травму пальцев левой руки. Причина несчастного случая — личная неосторожность потерпевшего.

Тракторист упал с трактора

18 февраля. Тракторист-машинист хозяйства «Гольчицкое» получил травму «в результате падения при выходе из кабины трактора МТЗ-80». Причина несчастного случая — невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда, которые допустили к эксплуатации трактор без техосмотра.

Столяр упал на пол с высоты собственного роста

31 марта. Тяжёлая травма. Столяр частного предприятия «ТРЕВИ» подметал пол на рабочем месте и внезапно почувствовал боль в тазу. Он «упал на пол с высоты собственного роста, повредив ногу». Причина несчастного случая — личная неосторожность потерпевшего при передвижении.

Рабочему упало бревно на ногу

7 апреля. Подсобный рабочий детского санатория «Солнышко» (находится на принудительном лечении в ЛТП №3) получил травму «в результате падения бревна ему на ногу». Причина несчастного случая — «личная неосторожность потерпевшего при перемещении бревна».

Рабочему прилетела бензопила

11 апреля. Подсобный рабочий ЛТП №3 пилил бревно бензопилой рядом с другим рабочим. Последний получил травму в результате «отбрасывания пилы на потерпевшего». Причина несчастного случая — нарушение требований по охране труда.

Оператор прыгал с телеги, ударился виском об асфальт

27 мая. Тяжёлая травма. Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм хозяйства «Гольчицкое» (находится на принудительном лечении в ЛТП №3) спрыгнул с гужевой повозки после неудачной попытки остановить лошадь, не удержался и упал на асфальтированное покрытие, ударившись виском. Он получил тяжёлую травму.

Товаровед несла документы, напала собака

8 июня. Когда товаровед «Слуцкого рынка ОПС» шла по складу для передачи документов, её укусила собака. Причина несчастного случая — «непредсказуемое поведение собаки».

Животновод упал в приямок

26 июня. Тяжёлая травма. Животновод хозяйства «Витко-Агро» обслуживал скребковый транспортёр, во время передвижения почувствовал себя плохо (с его слов, это был приступ эпилепсии). Мужчина упал в неограждённый приямок транспортёра в месте сопряжения горизонтальной и наклонной ветвей и получил травмы. Причины несчастного случая — нарушение техники безопасности и охраны труда, а ещё, по информации инспекции, потерпевший был пьян.

На животновода наехал трактор

6 июля. Тяжёлая травма. Животновод ПСХ «Наша Нива» Слуцкого мясокомбината (находится на принудительном лечении в ЛТП №3) чистил проход в здании молочно-товарного комплекса «Ануфровичи». Не потерпевшего наехал трактор «Беларус», когда «производил в сарае выталкивание навоза при помощи ковша трактора».

Тракторист уронил колесо себе на ногу

6 июля. Тракторист-машинист ПСХ Слуцкого мясокомбината демонтировал шкив барабанного грохота зерноуборочного комбайна и уронил это колесо себе на ногу.

Бетонщику попал в глаз осколок

14 июля. Бетонщик ПМК-226 получил травму глаза «в результате разорвавшегося отрезного круга углошлифовальной машинки».

Тракторист упал с бункера (4 метра)

19 июля. Тяжёлая травма. Тракторист-машинист хозяйства «Исерно» ремонтировал зерноуборочный комбайн, взобрался на его бункер, чтобы устранить неисправности механизма закрытия, и, потеряв равновесие, упал с высоты около 4 метров. Причина несчастного случая — потерпевший сам нарушил меры безопасности при ремонте, не воспользовавшись лазом в бункер.

Строитель упал с крыши (5 метров)

22 июля. Строитель ремонтировал кровлю склада для хранения зерна сельскохозяйственного филиала Слуцкого сыродельного комбината в деревне Знамя. Мужчина упал с крыши здания с высоты около 5 метров.

Рабочему петля упала на ногу

22 июля. Тяжёлая травма. На строительстве сенажно-силосной траншеи на молочно-товарном комплексе в деревне Лесуны кран поднимал бетонную плиту. Крюк одного из двух цепных стропов соскочил с петли, и нижний край петли упал на ногу рабочему.

Рабочий получил деревянным бруском по голове

22 июля. Два подсобных рабочих ЛТП №3 очищали отходы пластика от фольги. В результате конфликта один ударил другого деревянным бруском по голове.

Агроном погибла под колёсами грузовика

22 августа произошёл несчастный случай со смертельным исходом. Агроном по семеноводству хозяйства «Витко-Агро» сидела на траве около автомобиля «МАЗ» на поле, расположенном на расстоянии 3 км от деревни Танежицы. Женщина погибла в результате наезда на неё грузовика.

Рабочий отламывал ветку, чтобы перемешать краску

29 августа. Подсобный рабочий ЛТП №3 получил травму пальца левой руки, отламывая ветку для перемешивания краски.

Плотник-бетонщик упал с высоты (2,5 метра)

30 сентября. Тяжёлая травма. Плотник-бетонщик СУ-55 получил травму «в результате падения с высоты 2,5 м на строительном объекте, расположенном в г.Минске».

Животноводу попала в глаз каустическая сода

24 октября. Животновод филиала ПСХ «Наша Нива» Слуцкого мясокомбината (находится на принудительном лечении в ЛТП №3) перемещал мешок с каустической содой на складе молочно-товарного комплекса «Василинки». Через отверстие в мешке «произошло попадание крупицы каустической соды в глаз потерпевшего, в результате чего он получил ожог роговицы глаза».

Доярка сожгла руки кислотным средством

29 октября. Доярка хозяйства «Гольчицкое» мыла стены доильного зала жидким концентрированным моющим кислотным средством. Когда резиновые перчатки оператора пришли в негодность, женщина продолжила работу без них и получила ожоги рук.

Доярка получила удар копытом в висок

5 ноября. Когда доярка хозяйства «Гольчицкое» выполняла работы по фиксации коровы, «была травмирована в результате удара копытом коровы в височную область головы». Причина несчастного случая — непредсказуемое поведение животного.

Работник попал в ДТП с фурой

28 ноября. Тяжёлая травма. Работник ДЭУ-64 чистил дорогу от снега. Управляя трактором, двигался со съезда дороги на попутную полосу движения и столкнулся с фурой, движущейся во встречной полосе. В результате чего тракторист получил травму. В настоящее время специальное расследование указанного несчастного случая не окончено.

Соцработник открывала калитку и упала

1 декабря. Социальный работник Слуцкого территориального центра соцобслуживания населения при открывании калитки оступилась и, не удержав равновесия, упала на левую руку. Причина несчастного случая — личная неосторожность потерпевшей во время передвижения.

Транспортёрщик оступилась и травмировала ногу

2 декабря. Тяжёлая травма. Транспортёрщик Слуцкого сахарорафинадного комбината выполняла работы по очистке холодного дефекатора, оступилась и упала, травмировав левую ногу. Причина несчастного случая — личная неосторожность потерпевшей при передвижении.

Инженер шёл, упал, повредил спину

8 декабря. Тяжёлая травма. Ведущий инженер по обслуживанию и ремонту средств диспетчерского и технологического управления филиала «Слуцкие электрические сети» передвигался по территории организации, поскользнулся и упал, получив при этом травму спины. Причина несчастного случая — личная неосторожность потерпевшего при передвижении.

Рабочий наступил на гвоздь

22 декабря. Подсобный рабочий СУ-55 шёл по строительному объекту и наступил на гвоздь, травмировав правую ногу. Сейчас страхователь проводит расследование этого несчастного случая.

Про алкогольное опьянение

За 2022 год зарегистрировано 2 несчастных случая на производстве в состоянии алкогольного опьянения: в «Витко-Агро» (0,88 ‰) и СХФ Слуцкого сыродельного комбината (3,46 ‰).

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