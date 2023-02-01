«Кур’ер» выбрал самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцком районе, предлагаемые на сайтах по трудоустройству на 31 января. Обзор, кому предлагают зарплату от 700 до 3500 рублей.

От 2000 до 3500 рублей

Кровельщик

Образование: не важно, опыт от 5 лет

Другие пожелания: ответственность, порядочность, умение работать в команде, без вредных привычек

Работа в близлежащих районах, компенсация топлива.

Организация: ООО «Декувер-Строй»

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От 2100 рублей

Электрогазосварщик сантехнических систем

Обязанности: работа на строительных объектах, сварка трубопроводов и газопроводов газом, эл/сваркой сантехнические и газотехнические работы

Требования: аттестованные (желательно), опыт 3-6 лет, желание работать и зарабатывать, ответственность.

Организация: ООО «Сантех»

От 1900 рублей

Слесарь-сантехник

Образование: среднее специальное

Другие пожелания: опыт работы монтажником санитарно-технических систем 3 года, порядочность, ответственное отношение к выполняемой работе

Организация: ООО «Сантех»

1600 рублей

Токарь

Образование: общее среднее

ОАО «Волавто»

1200 рублей

Ветеринарный врач

Образование: высшее

Организация: ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»

1200 рублей

Водитель автомобиля

Образование: общее среднее

Организация: ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»

От 1500 рублей

Начальник отдела маркетинга

Образование: высшее профильное

Другие пожелания: опыт работы — не менее 3 лет, знания маркетинговой стратегии, умение работать в режиме многозадачности, умение работать в коллективе.

Организация: ОАО «Слуцкий мясокомбинат»

От 1 000 до 1 200 рублей

Мастер смены (собственное производство)

Образование: высшее или среднее специальное

Дополнительные пожелания: стаж работы от 2 лет.

Сеть магазинов «Евроопт» / ООО «Евроторг»

1000 рублей

Машинист холодильных установок

Образование: среднее специальное

Организация: ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»

От 700 рублей

Кладовщик отдела продаж

Образование: желательно среднее специальное, уверенный пользователь ПК, опыт желателен

ОАО «Слуцкий мясокомбинат»