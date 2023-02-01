«Кур’ер» выбрал самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцком районе, предлагаемые на сайтах по трудоустройству на 31 января. Обзор, кому предлагают зарплату от 700 до 3500 рублей.
От 2000 до 3500 рублей
Кровельщик
- Образование: не важно, опыт от 5 лет
- Другие пожелания: ответственность, порядочность, умение работать в команде, без вредных привычек
- Работа в близлежащих районах, компенсация топлива.
Организация: ООО «Декувер-Строй»
От 2100 рублей
Электрогазосварщик сантехнических систем
- Обязанности: работа на строительных объектах, сварка трубопроводов и газопроводов газом, эл/сваркой сантехнические и газотехнические работы
- Требования: аттестованные (желательно), опыт 3-6 лет, желание работать и зарабатывать, ответственность.
Организация: ООО «Сантех»
От 1900 рублей
Слесарь-сантехник
- Образование: среднее специальное
Другие пожелания: опыт работы монтажником санитарно-технических систем 3 года, порядочность, ответственное отношение к выполняемой работе
Организация: ООО «Сантех»
1600 рублей
Токарь
- Образование: общее среднее
ОАО «Волавто»
1200 рублей
Ветеринарный врач
- Образование: высшее
Организация: ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»
1200 рублей
Водитель автомобиля
- Образование: общее среднее
Организация: ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»
От 1500 рублей
Начальник отдела маркетинга
- Образование: высшее профильное
- Другие пожелания: опыт работы — не менее 3 лет, знания маркетинговой стратегии, умение работать в режиме многозадачности, умение работать в коллективе.
Организация: ОАО «Слуцкий мясокомбинат»
От 1 000 до 1 200 рублей
Мастер смены (собственное производство)
- Образование: высшее или среднее специальное
- Дополнительные пожелания: стаж работы от 2 лет.
Сеть магазинов «Евроопт» / ООО «Евроторг»
1000 рублей
Машинист холодильных установок
- Образование: среднее специальное
- Организация: ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»
От 700 рублей
Кладовщик отдела продаж
- Образование: желательно среднее специальное, уверенный пользователь ПК, опыт желателен
ОАО «Слуцкий мясокомбинат»