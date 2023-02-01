В конце января «Кур’ер» побывал в деревне Шведы, что в 25 километрах от Слуцка. Местных жителей на единственной улице села повстречалось немного. Вот что они рассказали о себе и деревенской жизни.

Тамара Дудинская

Тамара Дудинская — коренная жительница Шведов. Она родилась здесь в 1949 году. Работала почтальоном 22 года. Сейчас живёт одна.

Тамара поведала, что на установку поклонного креста и макета церкви, что сейчас стоит на въезде в Шведы, деньги собирали и жители деревни. Инициатором постройки памятной композиции в честь церкви, которая была в соседней деревне Забелы, был Павел Гаврилович (о церкви в деревне Забелы и её чудотворной иконе «Кур’ер» писал ранее. — Прим. редакции). Освящал крест отец Серафим из деревни Вежи – «очень хороший батюшка», по её словам.

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Ещё рассказала, что в её доме был устроен своего рода «социальный дом», как она его называет. Здесь, когда ликвидировали клуб, жители деревни проводили собрания и разные «посиделки». Сюда приезжали и размещались врач, участковый, пожарный и другие люди от власти. Наверное, потому что считали Тамару надёжным и душевным человеком.

По её воспоминаниям, в советское время в сооружениях от бывшей воинской части рядом со Шведами размещался пионерский лагерь «Лесная сказка».

Нина Кульбицкая

Нине Поликарповне Кульбицкой 85 лет. Несмотря на почтенный возраст, у неё молодой взгляд и хорошая память. Она рассказывала всё больше о деревне, чем о своей жизни. А вся её жизнь была отдана родной земле, на которой трудилась со всей душой. «И на Доске почёта была, и ленту победителя на трибуне повязали. Жаль, закрыли ферму. Такой был хороший свинарник, — говорит Нина Поликарповна. — Было время, когда на ферму приезжал сам председатель райисполкома. Школа была 4 класса с 1973 года, потом — клуб «трохи побыл». Клуб раскидали трактором. Дерево было крепкое, смолистое. Кому-нибудь на дом пошло бы».

Характеризуя деревенский уклад сейчас, она отмечает, что когда-то врач ходил по домам, а сейчас приходится самим до него добираться, хотя по состоянию здоровья это трудно. Но Нина Поликарповна не вспоминает свои личные тяготы, а говорит о хорошем. «Автолавка приезжает один раз в неделю. Ещё и «коммерсанты» появляются. Хватает всего, пенсия хорошая!» — говорит она.

Татьяна Костюк

Татьяна Костюк работала на ферме в Шведах с первого дня, как её открыли в 1990 году, и до закрытия. Она считает себя человеком дела, а поэтому жалеет о том, что её труд забыт вместе с разрушенными сельскохозяйственными постройками. Она недоумевает, почему капитально возведённые строения безжалостно разрушаются. Ещё Татьяну расстраивает, что улица в Шведах выглядит не очень привлекательно: кучи песка, камней, обломков кирпичей и прочего.

«Пенсия у меня небольшая, но достаточная для жизни в деревне, где главный помощник – свой огород, — говорит Татьяна. — Плохо, что рентген не приезжает, тяжко старым людям выбраться в Шищицы. А ведь женщинам нужно каждый год проходить медосмотр. Сначала в Шведах закрыли 4-летнюю школу, добирались в семилетку в соседние Забелы. Потом ходили и ездили в Шищицы. Теперь и там 10 лет как закрыли школу».

Ещё она вспоминает клуб, потому что с ним связывает самые весёлые моменты деревенской жизни.

На что обратил внимание – в Шведах никто не жаловался на свою судьбу.

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