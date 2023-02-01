В этом году в жилищном фонде Слуцка планируется сделать текущий ремонт лифтов. Его ориентировочная стоимость — 20 001 рубль.

В документах тендера, который проводит служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого район, есть список домов, где собираются отремонтировать лифты.

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Микрорайон «Чехова»

улица Зелёная, 5, подъезды 1 и 3;

улица Зелёная, 5А, подъезды 1 и 2;

улица Зелёная, 9, подъезды 1 и 2;

улица Зелёная, 7А, подъезд 3;

улица Борисовца, 10, подъезд 1;

улица Борисовца, 16, подъезд 1;

улица Чехова, 49, подъезды 1 и 2.

Микрорайон «Сахарный»

улица Солигорская, 2, подъезд 1;

улица Солигорская, 2, корпус 2, подъезды 1 и 2;

улица Солигорская, 6, подъезды 1, 2, 4 и 6;

улица Солигорская, 8, подъезд 2, 5 и 6.

12-й городок

улица Гагарина, 15, подъезд 2;

улица Ленина, 313А, подъезд 2.

11-й городок

улица Социалистическая, 154, подъезд 1;

улица Социалистическая, 166, подъезды 1 и 2;

улица Социалистическая, 168, подъезд 2;

улица Социалистическая, 170, подъезд 1;

улица Социалистическая, 172, подъезд 2;

улица Социалистическая, 174, подъезды 1 и 2.

«Лабиринты»

улица Ленина, 213, подъезды 1 и 2;

улица Ленина, 215, подъезды 2 и 3;

улица Ленина, 217, подъезды 1 и 2;

улица Ленина, 221, подъезды 3 и 4;

улица 14 Партизан, 1, подъезды 1 и 3;

улица 14 Партизан, 8, корпус 1, подъезды 1 и 2;

улица 14 Партизан, 8, корпус 2, подъезды 1 и 2.

Центр города

улица М.Богдановича, 5, подъезд 1;

улица Копыльская, 29, подъезды 3 и 4;

улица Копыльская, 31, подъезды 2, 3 и 4;

улица Копыльская, 33, подъезд 3;

улица Копыльская, 35, подъезд 3;

улица Ленина, 136, подъезд 3.

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