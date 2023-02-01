Многие случчане бывали в Турции или Египте, — таким отдыхом не удивить. А вот супруги из Слуцка Алексей и Екатерина провели отпуск за Северным Полярным кругом, — в Мурманске и его окрестностях. Они рассказали «Кур’еру» об удивительных местах и ни с чем не сравнимых эмоциях.

«Вопросов о нашем путешествии на Север у друзей и знакомых было очень много. Это не удивительно, потому что это новое неизведанное для нас направление. До поездки о Мурманске и Заполярье я не знал практически ничего, только то, что в этом городе есть команда из КВН. Чаще всего туда едут, чтобы посмотреть на полярное сияние. Оно достойно отдельного рассказа.

Что за город — Мурманск

Мурманск — это крупнейший в мире город, расположенный за Северным полярным кругом, он находится на восточном побережье Кольского залива Баренцева моря.
Мы провели здесь 8 дней и увидели полярные ночи, когда солнце вообще не появляется из-за горизонта. Необычные ощущения.

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Как жители Слуцка провели отпуск за Северным Полярным кругом

 

Отдых на Севере совсем не похож на южный отдых. Здесь климат суровый, чтобы что-то увидеть, нужно активно двигаться. В городе масса машин и людей, которые спешат. Много заведений со светящимися вывесками.

 

Как жители Слуцка провели отпуск за Северным Полярным кругом
Фонари в городе не выключают и кажется, что всё время ночь.

Здесь расположен один из крупнейших портов России. Его уникальность в том, что благодаря тёплому Северо-Атлантическому течению, он не замерзает круглый год.

Как жители Слуцка провели отпуск за Северным Полярным кругом
Незамерзающий порт

Главные мемориальные комплексы Мурманска: памятник защитникам Советского Заполярья (его ещё называют «Алёша») и морякам, погибшим в мирное время.
Памятник защитникам Заполярья — Высота же всего монумента 42 метра, второй размерам в России. Сражения длились с 1941 по 1944 год. Фашисты потеряли в Заполярье около 100 тысяч солдат и офицеров, 2000 самолётов и более 800 боевых и транспортных судов, но не смогли взять Мурманск.
Как жители Слуцка провели отпуск за Северным Полярным кругом
Молодожёны обязательно приходит к мемориалу.
Как жители Слуцка провели отпуск за Северным Полярным кругом
Мемориал морякам, погибшим в мирное время.

Природный парк Териберка

Мы старались посмотреть как можно больше. Съездили в Териберку. Это село  на Кольском полуострове на берегу Баренцева моря, в зоне тундры. В 2021 году здесь создали одноименный природный парк.

Как жители Слуцка провели отпуск за Северным Полярным кругом
Водопад Малого Батарейского озера

В этом уголке Кольского полуострова есть редкие растения и животные. Всего исследователи насчитали здесь 17 представителей региональной Красной книги и более 1500 видов растений и лишайников.

Как жители Слуцка провели отпуск за Северным Полярным кругом
Одно из обязательных к посещению мест в Териберке, это кладбище заброшенных кораблей, где сохранились останки брошенных ещё в 1960-х гг. старых деревянных промысловых судов, и несколько более современных, выброшенных на берег.

Как жители Слуцка провели отпуск за Северным Полярным кругом

 По автодороге к Северному Ледовитому океану

В европейской части России Териберка является единственным местом, куда можно добраться по автодороге, чтобы увидеть открытое Баренцево море и Северный Ледовитый океан. Дорога круглогодичная, но в случае обильных осадков её перекрывают. Были случаи, когда она закрывалась более чем на неделю. Но нам повезло: погода была комфортной, не опускалась ниже 10 градусов.
Одно из обязательных к посещению мест в Териберке, это кладбище заброшенных кораблей, где гниют в останки брошенных ещё в 1960-х гг. старых деревянных промысловых судов, а также несколько более современных судов, выброшенных на берег.
Малое Батарейское озеро возле Териберки

Ландшафт для съёмок фильмов

Териберка известна многим киноманам. Здесь проводились съемки фильма Андрея Звягинцева «Левиафан» и фильма Алексея Мизгирёва «Дуэлянт». Певица Мара снимала в Териберке свой клип на песню «Арктика».

На въезде в село есть арт-объект – стела. Она установлена на месте дома главного героя «Левиафана». Создатели вложила в неё три смысла: это буква Т, с которой начинается название села. Еще это и хвост показавшегося из воды кита. Кроме того, это очертания человека, добравшегося до края земли и широко раскинувшего руки от ощущения свободы.

Одно из обязательных к посещению мест в Териберке, это кладбище заброшенных кораблей, где гниют в останки брошенных ещё в 1960-х гг. старых деревянных промысловых судов, а также несколько более современных судов, выброшенных на берег.
Арт-объект – стела.

На песчаном пляже  можно увидеть скелет кита из фильма «Левиафан». Это бутафория сделана из пластика на металлическом каркасе.

Как жители Слуцка провели отпуск за Северным Полярным кругом

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев и его студия придумали для Териберки дизайн-код, который помогает упорядочить застройку и привести благоустройство к единому стилю.

Первый в мире атомный ледокол «Ленин»

В Мурманске мы побывали на первом в мире атомном ледоколе «Ленин». Он был построен в СССР в 1959 году для обслуживания Северного морского пути. А в 1989 году установлен на вечную стоянку рядом морским вокзалом Мурманска как корабль-музей.

Как жители Слуцка провели отпуск за Северным Полярным кругом

Хотя он не действующий, но его обслуживает команда из 15 человек.
Обзорные экскурсии проходят по живой очереди, в день их всего три. Часто людей на входе собирается много и не все успевают попасть. Благо, мы пришли заранее.

Как жители Слуцка провели отпуск за Северным Полярным кругом

На корабле для посещения доступны не все помещения, а только выделенные для экскурсий: каюты матросов и капитана, столовая, место для отдыха экипажа, машинное отделение, медицинский блок, ходовая рубка и другие. В машинном отделении увидели, как работает турбина атомного реактора. Мы думали, что ещё нас проведут на палубу корабля, но нет, — туда экскурсии не водят.

Как жители Слуцка провели отпуск за Северным Полярным кругом
Турбина атомного реактора на ледоколе «Ленин»

Цена на экскурсию для граждан РФ и иностранцев отличается, но у нас никто не спрашивал паспорт, поэтому мы платили как граждане РФ.

Хаски-парк и северные олени

Чтобы посмотреть на диких северных оленей в естественной среде обитания и покататься на собачьей упряжке мы отправились в хаски-парк, расположенный в Мурманской области.

Как жители Слуцка провели отпуск за Северным Полярным кругом

Там нас одели в национальные костюмы саамов – древних жителей севера. Мы кормили с рук северных оленей, гладили их и фотографировались. Впервые в жизни  катались на санях в собачьей упряжке. Настолько необычно, что эмоции зашкаливали!

Как жители Слуцка провели отпуск за Северным Полярным кругом

Было выделено отдельно время на общение с ними. Хаски очень дружелюбные и трудолюбивые. После активностей нас пригласили на ужин. Угощали ухой, рисом с олениной. Всё было очень вкусно.

Как жители Слуцка провели отпуск за Северным Полярным кругом
Ездовые собаки тянут упряжку

Про еду

Говоря о еде, мы, как и многие, думали что в Мурманске должна быть дешевая рыба, но оказалось, что это миф. Цена на рыбу здесь высокая, несмотря на то, что рядом море. Единственный плюс, то что рыба не замороженная, а свежая. В меню общепита много блюд с рыбой. Мы каждый день баловали себя разной. Друзья нас угощали крабом, он здесь стоит 267 руб за кг.

У нас в семье есть правило, в путешествиях мы стараемся сами не готовить. Мы нашли в центре недорогое кафе, в котором средний чек на двоих получался около 38 руб.
В один из дней побывали в дорогом ресторане. Там пробовали сырого морского ежа, которого при нас выловили из аквариума, и запеченные морские гребешки.
Морского ежа сложно с чем-то сравнить, и его оказалось мало, чтобы распробовать. А вот запеченные гребешки — очень вкусные, их подают в красивых морских ракушках, которые мы забрали с собой на память. Общий счет в этом ресторане на 5 человек составил 255 руб. Подробнее мы уже сравнивали цены в Мурманске и Беларуси.

Как жители Слуцка провели отпуск за Северным Полярным кругом

Про билеты и расходы

Почему-то все думают, что слетать на Север – дорого. Это не так, если мониторить цены. Билеты на самолет из Москвы до Мурманска нам обошлись дешевле, чем на поезд от Минска до Москвы.

  • Билет на поезд от Минска до Москвы: 99,06 руб за 1 билет.
  • Билет на самолет от Москвы до Мурманска: 85 руб за 1 билет.
  • Билет на самолет от Мурманска до Санкт-Петербурга: 120 руб за 1 билет.
  • Билет на поезд из Санкт-Петербурга до Минска: 111,63 руб за 1 билет.
  • Экскурсия на атомный ледокол «Ленин»:
    — для граждан РФ: 15 руб
    — для иностранцев: 23 руб
  • Поездка на Териберку: 190 руб за 1 человека.
  • Поездка в хаски-парк и к оленям: 381 руб за 1 человека.
  • Поездка на охоту за северным сиянием: 171 руб за 1 человека.

Вся поездка нам обошлась примерно 2000 рублей.

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