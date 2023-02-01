Многие случчане бывали в Турции или Египте, — таким отдыхом не удивить. А вот супруги из Слуцка Алексей и Екатерина провели отпуск за Северным Полярным кругом, — в Мурманске и его окрестностях. Они рассказали «Кур’еру» об удивительных местах и ни с чем не сравнимых эмоциях.

«Вопросов о нашем путешествии на Север у друзей и знакомых было очень много. Это не удивительно, потому что это новое неизведанное для нас направление. До поездки о Мурманске и Заполярье я не знал практически ничего, только то, что в этом городе есть команда из КВН. Чаще всего туда едут, чтобы посмотреть на полярное сияние. Оно достойно отдельного рассказа.

Что за город — Мурманск

Мурманск — это крупнейший в мире город, расположенный за Северным полярным кругом, он находится на восточном побережье Кольского залива Баренцева моря.

Мы провели здесь 8 дней и увидели полярные ночи, когда солнце вообще не появляется из-за горизонта. Необычные ощущения.

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Отдых на Севере совсем не похож на южный отдых. Здесь климат суровый, чтобы что-то увидеть, нужно активно двигаться. В городе масса машин и людей, которые спешат. Много заведений со светящимися вывесками.

Здесь расположен один из крупнейших портов России. Его уникальность в том, что благодаря тёплому Северо-Атлантическому течению, он не замерзает круглый год.

Главные мемориальные комплексы Мурманска: памятник защитникам Советского Заполярья (его ещё называют «Алёша») и морякам, погибшим в мирное время.

Природный парк Териберка

Мы старались посмотреть как можно больше. Съездили в Териберку. Это село на Кольском полуострове на берегу Баренцева моря, в зоне тундры. В 2021 году здесь создали одноименный природный парк.

В этом уголке Кольского полуострова есть редкие растения и животные. Всего исследователи насчитали здесь 17 представителей региональной Красной книги и более 1500 видов растений и лишайников.

По автодороге к Северному Ледовитому океану

В европейской части России Териберка является единственным местом, куда можно добраться по автодороге, чтобы увидеть открытое Баренцево море и Северный Ледовитый океан. Дорога круглогодичная, но в случае обильных осадков её перекрывают. Были случаи, когда она закрывалась более чем на неделю. Но нам повезло: погода была комфортной, не опускалась ниже 10 градусов.

Ландшафт для съёмок фильмов

Териберка известна многим киноманам. Здесь проводились съемки фильма Андрея Звягинцева «Левиафан» и фильма Алексея Мизгирёва «Дуэлянт». Певица Мара снимала в Териберке свой клип на песню «Арктика».

На въезде в село есть арт-объект – стела. Она установлена на месте дома главного героя «Левиафана». Создатели вложила в неё три смысла: это буква Т, с которой начинается название села. Еще это и хвост показавшегося из воды кита. Кроме того, это очертания человека, добравшегося до края земли и широко раскинувшего руки от ощущения свободы.

На песчаном пляже можно увидеть скелет кита из фильма «Левиафан». Это бутафория сделана из пластика на металлическом каркасе.

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев и его студия придумали для Териберки дизайн-код, который помогает упорядочить застройку и привести благоустройство к единому стилю.

Первый в мире атомный ледокол «Ленин»

В Мурманске мы побывали на первом в мире атомном ледоколе «Ленин». Он был построен в СССР в 1959 году для обслуживания Северного морского пути. А в 1989 году установлен на вечную стоянку рядом морским вокзалом Мурманска как корабль-музей.

Хотя он не действующий, но его обслуживает команда из 15 человек.

Обзорные экскурсии проходят по живой очереди, в день их всего три. Часто людей на входе собирается много и не все успевают попасть. Благо, мы пришли заранее.

На корабле для посещения доступны не все помещения, а только выделенные для экскурсий: каюты матросов и капитана, столовая, место для отдыха экипажа, машинное отделение, медицинский блок, ходовая рубка и другие. В машинном отделении увидели, как работает турбина атомного реактора. Мы думали, что ещё нас проведут на палубу корабля, но нет, — туда экскурсии не водят.

Цена на экскурсию для граждан РФ и иностранцев отличается, но у нас никто не спрашивал паспорт, поэтому мы платили как граждане РФ.

Хаски-парк и северные олени

Чтобы посмотреть на диких северных оленей в естественной среде обитания и покататься на собачьей упряжке мы отправились в хаски-парк, расположенный в Мурманской области.

Там нас одели в национальные костюмы саамов – древних жителей севера. Мы кормили с рук северных оленей, гладили их и фотографировались. Впервые в жизни катались на санях в собачьей упряжке. Настолько необычно, что эмоции зашкаливали!

Было выделено отдельно время на общение с ними. Хаски очень дружелюбные и трудолюбивые. После активностей нас пригласили на ужин. Угощали ухой, рисом с олениной. Всё было очень вкусно.

Про еду

Говоря о еде, мы, как и многие, думали что в Мурманске должна быть дешевая рыба, но оказалось, что это миф. Цена на рыбу здесь высокая, несмотря на то, что рядом море. Единственный плюс, то что рыба не замороженная, а свежая. В меню общепита много блюд с рыбой. Мы каждый день баловали себя разной. Друзья нас угощали крабом, он здесь стоит 267 руб за кг.

У нас в семье есть правило, в путешествиях мы стараемся сами не готовить. Мы нашли в центре недорогое кафе, в котором средний чек на двоих получался около 38 руб.

В один из дней побывали в дорогом ресторане. Там пробовали сырого морского ежа, которого при нас выловили из аквариума, и запеченные морские гребешки.

Морского ежа сложно с чем-то сравнить, и его оказалось мало, чтобы распробовать. А вот запеченные гребешки — очень вкусные, их подают в красивых морских ракушках, которые мы забрали с собой на память. Общий счет в этом ресторане на 5 человек составил 255 руб. Подробнее мы уже сравнивали цены в Мурманске и Беларуси.

Про билеты и расходы

Почему-то все думают, что слетать на Север – дорого. Это не так, если мониторить цены. Билеты на самолет из Москвы до Мурманска нам обошлись дешевле, чем на поезд от Минска до Москвы.

Билет на поезд от Минска до Москвы: 99,06 руб за 1 билет.

Билет на самолет от Москвы до Мурманска: 85 руб за 1 билет.

Билет на самолет от Мурманска до Санкт-Петербурга: 120 руб за 1 билет.

Билет на поезд из Санкт-Петербурга до Минска: 111,63 руб за 1 билет.

Экскурсия на атомный ледокол «Ленин»:

— для граждан РФ: 15 руб

— для иностранцев: 23 руб

— для граждан РФ: 15 руб — для иностранцев: 23 руб Поездка на Териберку: 190 руб за 1 человека.

Поездка в хаски-парк и к оленям: 381 руб за 1 человека.

Поездка на охоту за северным сиянием: 171 руб за 1 человека.

Вся поездка нам обошлась примерно 2000 рублей.

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