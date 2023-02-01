Отключение связано с ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,4кВ.
Где и когда отключат электричество
В пятницу, 3 февраля, с 9.00 до 12.00 у потребителей по адресам:
- улица М. Богдановича № 12-26 (чётные), 13,17, 28, 30;
- улица Толстого № 1-4, 6;
- улица 8 Марта № 5-19 (нечётные);
- переулок 8 Марта № 1, 2, 4;
- улица Лацкова № 1-29 (нечётные), 4-18 (чётные).
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (801795) 5 22 98, 7 10 16.
Слуцкий городской район электрических сетей приносит извинения за причинённые неудобства.