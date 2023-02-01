Сбор увеличили на 6 рублей. В Слуцке райисполком и налоговая встретились с владельцами агроусадеб

Отдел спорта и туризма Слуцкого райисполкома вместе с инспекцией Министерства по налогам и сборам по Слуцкому району провёл рабочую встречу с субъектами агроэкотуризма. На ней рассмотрели вопросы по изменению законодательства.

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КОНТЕКСТ. С 1 января 2023 года сумма сбора для владельцев агроусадеб выросла с 31 до 37 рублей. Уплачивать этот налог человек будет только в том случае, если госорганы подтвердят, что физлицо вправе осуществлять деятельность в сфере агроэкотуризма. Иначе придётся уходить на альтернативный вариант налогообложения — налог на профессиональный доход.

До 2021 года владельцы агроусадеб, как и ремесленники, уплачивали сбор в размере двух базовых (на 2021 год — 58 рублей). При этом платёж осуществлялся раз в год. Но в 2022-м для хозяев агроусадеб ввели существенные изменения — они платили по 31 рублю каждый месяц за каждую усадьбу в собственности.

В ТЕМУ. Не более 10 жилых комнат и разрешение райисполкома. В Беларуси меняют условия работы агроусадеб.