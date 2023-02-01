Читатели регулярно пишут в редакцию, оставляют отзывы, сообщают о своих наблюдениях. Среди обращений всегда находятся такие, в которых случчане подмечают позитив­ные измене­ния в жизни города.



«Дорогая редакция! Как жителю Слуцка мне небезразличен внешний вид города и то, что в нём происходит, — написал случчанин Владимир. — Радуюсь, когда что-то сделано для пользы жителей. Всегда испытываю подъём, когда наш город украшают к новогодним праздникам. Любимым местом в Слуцке всегда был универмаг. Он красиво выглядит в сравнении с многими другими предприятиями: и иллюминация, и витрины.

А сейчас там появился «Гудзон», и универмаг стал более притягательным. Ресторан вдохнул в это предприятие новую жизнь. Сейчас мы всё чаще встречаемся с друзьями не на кухне у себя дома, а здесь. Да и вижу, что и молодые не хотят тратить время у плиты, а потому приходят сюда семьями.

Реклама

Мы оценили новое место и вкусную кухню. Хорошо, что Слуцк не отстаёт от мировых тенденций, когда торговые центры приглашают к сотрудничеству рестораны. Хорошо, что директор универмага «Слуцк» остановила выбор на «Гудзоне».

Мне нравится ещё, что эта сеть ресторанов — белорусская. Ведь налоги пойдут в бюджет, а не на сторону. А ассортимент и обслуживание здесь нисколько не хуже, чем в зарубежных сетях. Наоборот, «Гудзон» проводит много акций по снижению цен, а в наше время это очень важно, когда люди стремятся экономить. Можно смело сказать, что с появлением ресторана «Гудзон» универмаг преобразился».