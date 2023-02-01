Рассказываем, что актуального можно прочитать в печатном номере «Кур’ера», который выйдет 2 февраля.

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Услуга от «Кур’ера»: ксерокопия расписания движения автобусов

В список наших дополнительных услуг входит ксерокопия расписания на белой офисной бумаге. Стоимость услуги — 2 рубля. Подписчикам на газету «Кур’ер» скидка — 10%.

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«Увидят гости города такую улицу и что подумают?»

Жители улицы Некрасова обратились в редакцию и рассказали, что много лет просят и ждут, когда отремонтируют дорожное покрытие. «Кур’ер» побывал там и поговорил с людьми.

Что меняется для белорусов в феврале

С февраля в Беларуси увеличиваются пенсии и пособия на детей, «тяжелеют» единый налог для ИП и физлиц и коммунальные платежи.

«Берлинские подушки» в Слуцке. Первый опыт

В декабре прошлого года на пешеходном переходе в районе улицы Пушкина оборудовали островок безопасности. По обе его стороны установили две «берлинские подушки» — искусственные неровности, новые для нашего города. «Кур’ер» узнал, в чём плюсы и минусы такой дорожной инфраструктуры.

«Самым дешёвым оказался 500-летний дуб для церемонии»

Случчанка Анастасия Верёвка живёт в Америке уже больше десяти лет. «Кур’ер» не раз писал про неё. Анастасия рассказывала нашим читателям, как у них обстоят дела с коронавирусом, как проходит лечение, с какими знаменитостями она встречалась вживую. Девушка также проводила прямые эфиры для участниц женского проекта «Кур’ера» Lampa. В прошлом году Анастасия вышла замуж. О том, как прошло её торжество, сколько стоит свадьба в США, об отличиях и особенностях Настя рассказала «Кур’еру».

Требования к техосмотру транспорта стали жёстче

В октябре 2022 года в Беларуси изменились требования при прохождении техосмотра. Теперь они регулируются техническими регламентами Таможенного и Евразийского экономических союзов. Как изменилась работа диагности­ческих станций, рассказали в «Белтехосмотре».

Антон Алешка: настаўнік, урач, пісьменнік

Антон Антонавіч Алешка нарадзіўся 1 лютага 1913 года ў вёсцы Балотчыцы на Случчыне. У аўтабіяграфіі ён пісаў: «Бацькі мае былі малазямельныя сяляне, жылі мы бедна і, каб хоць мець нейкую капейку, працаваць даводзілася з цямна да цямна…».