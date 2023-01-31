Во вторник, 31 января, в Слуцке прошла ещё одна встреча малого бизнеса с представителями налоговой службы. Кроме ИП пригласили и физлиц. На этот раз мест в зале было больше, но их снова не хватило, а случчане активно участвовали в диалоге со специалистами.

Кто пришёл

Напомним, что первое собрание, где ИП разъясняли новый Налоговый кодекс, прошло в небольшом помещении администрации Слуцкого рынка 13 января. Тогда все желающие предприниматели в зал не поместились. В этот же раз для встречи выделили просторный зал на первом этаже Слуцкой центральной библиотеки. Однако пришло ещё больше людей — около 70 человек. Поэтому мест опять не хватило. Но в библиотеке нашлись дополнительные стулья.

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Чтобы объяснить малому бизнесу Слуцка изменения в законодательстве, на встречу приехали из инспекции МНС по Минской области:

Юрий Коновалов , заместитель начальника,

, заместитель начальника, Фёдор Ращеня, главный государственный налоговый инспектор управления информационно-разъяснительной работы.

ФСЗН представляла Татьяна Карачун, первый заместитель начальника Минского областного управления.

Вопросы по ФСЗН

Татьяна Карачун объяснила, что самозанятым, которые выбрали налог на профдоход, не нужно будет отдельно платить взнос в ФСЗН, потому что взнос уже включён в этот налог.

Случчане задали Татьяне Карачун вопросы о том, как платят взносы в ФСЗН люди, у которых и ИП, и «самозанятость», также спросили, почему у некоторых ИП пенсия 270 рублей. Ещё одна ИП спросила, почему не получила ни «больничных», ни «декретных» от государства. Татьяна Карачун ответила почти на все вопросы, а по поводу декретных рекомендовала обращаться в управление по труду.

Юрий Коновалов разъяснил,

что такое налог на профессиональный доход,

как работать с чеками в приложении «Профдоход»,

«Профдоход», кто имеет право платить этот налог, а кто — нет,

в каком случае он будет 10% от выручки, а в каком — 20%,

и некоторые другие нюансы.

«Ай-ай-ай, пошли в тюрьму»

Юрию Коновалову тоже задали много вопросов, которые касались расчётов с банковскими карточками, работы в интернете и других частных ситуаций.

Один вопрос был очень длинный и сопровождался фразой «вы мне, пожалуйста, ответьте, а то потом придёте с проверкой и скажете «ай-ай-ай, пошли в тюрьму».

Также у представителя областной ИМНС спросили, «может ли самозанятый считаться полноценным членом общества» и получать социальные блага. На это он ответил, что самозанятый — это физлицо и имеет такие же права, как любой обычный человек.

О чём спрашивали больше всего

Потом Юрий Коновалов и Фёдор Ращеня объяснили ИП то, что касается единого и подоходного налога. В этой части было особенно много вопросов. Например, ИП спрашивали, что делать, чтобы включить в расходы топливо, если на заправках дают только обычные чеки, которые не принимает налоговая. Ещё спрашивали, можно ли перейти с единого на подоходный налог, а потом, если не получится вести бухгалтерию, обратно на единый.

Постепенно, получив ответы на свои вопросы, люди покидали зал, и к концу встречи там осталась примерно половина пришедших. На некоторые вопросы чиновники не смогли ответить и рекомендовали людям, куда можно отправить запросы, чтобы эти ответы получить.