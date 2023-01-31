Читатели «Кур’ера» подсказали, что в городе есть место, которое вызывает восхищение у прохожих своей чистотой и ухоженностью. Это территория костёла.

Рядом расположен Комсомольский парк, которые горожане называют «цыганским». Он не очень подходит для прогулок, потому что расположен в заболоченной местности (кроме лета там всегда стоит вода). Но это не мешает людям делать из зелёной зоны помойку. Мы побывали в этом районе в конце прошлой недели и посмотрели, что там происходит.

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СПРАВКА. Католический храм построен при въезде в Слуцк и освящён в 2000 году. Лаконичная архитектура и отсутствие пышного декора придают костёлу из красного кирпича скромный и одновременно торжественный вид. Единственным украшением фасада храма стали цветные витражи на окнах. Внутри костёл также довольно аскетичен, при отделке в основном использовались деревянные скульптуры и барельефы. При храме находится действующий монастырь.

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