Историю случчанина Павла, который живёт в Минске, рассказал Onliner.

Мужчине то и дело присылали посылки с «выигрышем», которые он игнорировал и не забирал с почты. Потому что, по словам Павла, он их не заказывал и не давал добро на их получение. Посылки отправлялись в Слуцк, по месту его регистрации, хотя он живёт в Минске. Недавно Павлу пришло сообщение на телефон, что если он не заберёт посылку в Слуцке, то на него могут подать в суд.

Реклама

«Видимо, мой номер телефона сохранился где-то в базе данных после того, как я где-то что-то заказал. Мне периодически звонили и говорили забрать на почте якобы телефон, дорогие часы и прочее, только нужно оплатить доставку. Я ничего не забирал, всё было нормально. А недавно мне пришло СМС, где говорится про суд», — говорит случчанин.

Павел звонил по номеру, указанному в СМС. Там настаивают, что он согласился получить посылку, есть аудиозапись, которая это подтвердит. «Я не исключаю, что мог дать согласие, лишь бы от меня отстали», — говорит он.

Мужчина задаётся вопросом: и что, теперь ждать суда, если он не заберёт посылку? За её доставку просят 49 рублей.

Журналист Onliner попытался связаться с магазином по номеру, указанному в СМС Павла, но услышал автоответчик и короткие гудки. Если вбить номер этого телефона в поисковик, то по первой ссылке написано: «Г. Пинск. Развод и невозврат моих денег» и дальше рассказ человека, которому обещали выслать бесплатный ноутбук, а по факту прислали каталог товаров. Павел же говорит, что ему обещали прислать то ли телефон в подарок, то ли дорогие часы — не может вспомнить. Но и не верит, что прислали именно их, а не набор макулатуры.

Что говорит закон

Александра Юмудова, главный юрисконсульт «Регионального общества защиты потребителей», обращает внимание, что если вы ничего не заказывали, то переживать не стоит. Потому что, если продавец обратится с иском в суд, именно продавцу придётся доказывать, что вы имели намерение приобрести товар.

«В качестве подтверждения такого намерения продавцы могут предоставлять скриншоты переписок, аудиозаписи телефонных переговоров и иные доказательства. Если вы действительно давали согласие на доставку товара, то в случае необоснованного отказа потребителя в его получении продавец может требовать возмещения расходов, связанных с доставкой», — говорит юрист.

Магазину при подаче на покупателя в суд придётся потратить деньги. А именно государственную пошлину 5% от цены иска (стоимости доставки), но не менее двух базовых величин, сейчас это 74 рубля. При удовлетворении исковых требований расходы по оплате госпошлины также представители магазина могут взыскать с потребителя.

Кроме того, продавец имеет право обратиться за юридической помощью, и расходы за такого рода помощь также могут быть возложены судом на проигравшую сторону.