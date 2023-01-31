В Ляховичском районе суд вынес приговор медику, которая обещала людям «снять порчу». Женщина получила 3 года и штраф.

Ляховичский медик, находясь на работе, в кабинете врача общей практики, говорила пациентам, что у неё есть знакомая женщина, которая может снять порчу. Эта знакомая была вымышленная. Под предлогом «снятия порчи» медик выманила у потерпевших деньги и золотые ювелирные изделия на сумму 20 490 рублей 46 копеек.

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Суд признал обвиняемую виновной в мошенничестве и приговорил её к 3 годам общего режима со штрафом 1 850 рублей. Также с неё взыскали в пользу потерпевших 20 000 рублей, 6 000 рублей компенсации морального вреда и 3 760 рублей на оплату юридических услуг.

Приговор может быть обжалован.