Случчане Константин Хотько и Ян Мейнарович — курсанты военно-технического факультета БНТУ. Они рассказали, почему выбрали такую специальность после окончания школы и о впечатлениях от учёбы.

«Родились мы и выросли в Слуцке. Знаем, что многих учеников выпускных классов и их родителей волнует один вопрос: «Куда поступать?» — рассказали ребята. — Перед нами стоял такой же вопрос. И мы выбрали военно-технический факультет БНТУ. Здесь готовят военных автомобилистов, танкистов, инженеров, строителей и финансистов.

Чувствуем себя здесь уверенно, потому что ответственность за обучение и становление курсанта как офицера-специалиста здесь с первых дней берут на себя наши командиры. На что они нас нацеливают? Быть стойкими, мужественными, уверенными в себе, ответственными за слова и поступки. Быть готовыми морально и физически к дальнейшей службе и жизни.

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Про обеспечение

Нам выдали пять видов формы одежды и три пары обуви, как говорится, на все случаи жизни. Еда в столовой приятно удивила разнообразием: салаты, супы, мясо, котлеты, рыба, разные гарниры, напитки и выпечка.

Про стипендию

Обрадовались, когда получили первую стипендию, — 500 рублей. Хотя особо тратить деньги некуда, ведь нас всем необходимым обеспечивают. Поэтому деньги откладываем, чтобы собрать на отдых или помочь родителям.

Что нравится

Заниматься интересно. При изучении предметов используются современные компьютерные технологии. Изучаем разные образцы вооружения и военной техники на тренажёрах учебно-тренировочных комплексов и танкодромах. Учимся управлению транспортом категории «В» и «С» и получим права на управление.

Конечно, мы много занимаемся физкультурой и спортом. Здесь есть из чего выбрать: армрестлинг, гиревой спорт, бокс, таиландский бокс, борьба, дзюдо, лёгкая атлетика, гандбол, баскетбол, военное пятиборье. Есть совместная спортивная база».