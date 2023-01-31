Вниманию абитуриентов! 1 февраля отдел внутренних дел Слуцкого райисполкома проводит предварительный отбор кандидатов на поступление в учреждения образования МВД.

Начало мероприятия в 14.00, прибытие желающих в фойе Слуцкого РОВД (Слуцк, ул. Уласовца, 12).

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Будущим кандидатам иметь при себе спортивную форму для сдачи нормативов по физической подготовке. В ходе мероприятия будут подробно разъяснены порядок и правила поступления в учреждения образования системы МВД, особенности обучения, вопросы прохождения службы в органах внутренних дел.