В среду, 1 февраля, Минсвязи выпустит в обращение конверт с оригинальной маркой «Слуцк — культурная столица Беларуси 2023 года». Проект подготовлен вместе с Министерством культуры.

Марка. Слуцкий краеведческий музей, слуцкий пояс.

Слуцкий краеведческий музей, слуцкий пояс. Иллюстрация. Слуцк — культурная сталіца Беларусі 2023 года (Слуцк – культурная столица Беларуси 2023 года — на бел. языке, памятник Анастасии Слуцкой (скульптор Сергей Оганов), кафедральный собор Святого Архангела Михаила, гимназия № 1, герб города).

«Слуцк — город в Минской области, административный центр Слуцкого района. Впервые упоминается под 1116 годом в «Повести временных лет» как один из городов Туровской земли. Слуцкая земля прославилась воинами, меценатами, государственными деятелями, воспитала княгиню Анастасию Слуцкую и святую Софию Слуцкую. Гордость белорусского декоративно-прикладного искусства — слуцкие пояса», — говорится в сообщении «Белпочты».

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Художник конверта и спецштемпеля — Татьяна Дольская. Дизайн — Марины Витковской.

Специальное памятное гашение пройдёт 24 февраля в отделении почтовой связи №9 Слуцка.