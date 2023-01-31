За неделю в редакцию «Кур’ера» обращались читатели и рассказывали о том, что их волнует и интересует. Сельская жительница высказала идею о создании в районе частного дома престарелых, случчанин поделился соображениями о подсветке зданий. Были сообщения по поводу состояния дорог и мест, где случчане выгуливают собак, и о другом.

И снова про дороги

На состояние дорог за неделю обратили внимание сразу несколько человек.

В директ страницы «Кур’ера» в Instagram (instagram.com/kurjer) написала Елена, жительница деревни Василинки, и прислала фото. «Вот так выглядит улица Колхозная в непогоду. Половина улицы асфальтирована, а половина — в таком состоянии. Проблематично идти пешком», — написала она.

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Елена сообщила, что ранее по этому вопросу жители обращались в сельсовет, дорожное управление. Она высказала надежду, что ремонт этого участка дороги сдвинется с места.

Наш читатель Андрей после публикации о дороге в Лучниках позвонил в редакцию и рассказал о такой же проблеме в деревне Горки, за Квасыничами.

Галина, пенсионерка, также в телефонном обращении назвала ряд улиц в частном секторе Слуцка, по которым трудно проехать. «Улица Крылова, Гончарова, Баумана, 4 Красноармейский переулок. Ямы и ямы. А летом от пыли деваться некуда», — сказала она.

Про частный дом престарелых

Тамара Василевич через нашу страницу в «Одноклассниках» (ok.ru/slutsk) после публикации «Что примечательного я увидела в Прощицах» обратила внимание на бывший пионерский лагерь. «Районные власти пытались что-то делать, на продажу недорого выставляли, но всё ветшает. Купить никто не захотел или не смог. У меня были мысли здесь организовать частный дом престарелых, но что-то во мне сломалось… Если кто-то может, пожалуйста, организуйте… Знаний у меня на это немного есть. Могу чем-то помочь», — написала женщина.

Назвали адреса

После публикации мнения жительницы «Сахарного» Валентины о том, что владельцы собак должны убирать за своими животными, случчане называли разные места, где экскрементов слишком много.

Так, Елена обратилась через директ Instagram (instagram.com/kurjer): «Мы живём на Чехова. Наш район как минное поле. Особенно любят выгуливать собак на горке возле 11-й школы. Дети бегут через эту горку домой, а потом всё это приносят домой. На замечания они отвечают, что таблички нет… и они будут здесь выгуливать».

Кристина Буйкевич через ВК (vk.com/kurjer) отметила такой факт, что «никто не написал про специальные места для выгула. За домом №227 по Ленина есть такое место. Однако владельцы собак дома №211 и примыкающего к нему считают, что не для их собачек эта площадка. Им лучше выгулять на детской площадке у БМП, по газону вдоль дороги и у памятника воинам-интернационалистам. По весне там не пройти, одни фекалии кругом».

Идеи с подсветкой

Денис Викторович написал нам через ОК (ok.ru/slutsk) после публикации материала о том, что благоустроят в Слуцке в 2023 году. Он спрашивает, будут ли что-то делать в других местах, и перечисляет необходимые, по его мнению, работы. Он поделился идеями, что красивая водонапорная башня на ж/д вокзале может иметь более презентабельный вид и на ней можно установить подсветку. Равно как можно подсветить и здание медколледжа по ул.Виленской, и другие архитектурно интересные фасады домов.

Ищет свидетелей происшествия

Случчанка обратилась в редакцию, чтобы найти тех, кто видел случившееся в автобусе №13 на остановке «Проектный институт» 17 октября 2022 года. «Кур’ер» писал ранее об этом происшествии, когда пенсионерку зажало дверями автобуса.

Про экскурсии во Дворец Независимости

Валентина, жительница Слуцка, интересуется, как попасть на экскурсию во Дворец Независимости. «Я пенсионерка и стараюсь посмотреть красивые места Беларуси. Пишут, что во Дворце Независимости проводят экскурсии для белорусов и гостей нашей страны. Нигде не смогла узнать, как попасть на такую экскурсию. В интернете информации не нашла. Организуют ли в Слуцке такие поездки и куда обратиться?» — спрашивает она.

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