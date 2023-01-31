1 февраля исполняется 110 лет со дня рождения белорусского писателя Антона Алешко, участника Великой Отечественной войны, военного врача. В проекте «Даты и люди Случчины» «Кур’ер» рассказывает об известных людях Случчины, оставивших значимый след в истории района и страны.

Антон Алешко родился 1 февраля 1913 года в деревне Болотчицы Слуцкого района в крестьянской семье. В автобиографии он так писал о детских и юношеских годах: «Бацькі мае былі малазямельныя сяляне, жылі мы бедна і, каб хоць мець нейкую капейку, працаваць даводзілася з цямна да цямна… Чытаць я навучыўся рана і з шасці гадоў пайшоў у школу. Вучыўся ахвотна і добра. Настаўніца амаль што заўсёды хваліла мяне. Гэта радавала бацькоў і трошкі злавала братоў Віктара і Аляксандра: як так, самы меньшы, а глядзі ж ты!.. Калі я скончыў пачатковую школу ў сваёй вёсцы, бацька адвёз мяне ў вёску Чапліцы вучыцца ў сямігодцы. Пасля яе заканчэння падаў дакументы ў Слуцкі педтэхнікум, дзе правучыўся два гады, і ў 1931 годзе быў накіраваны на працу ў мястэчка Лапічы Асіповіцкага раёна. Там выкладаў беларускую мову і літаратуру, а таксама рускую мову і літаратуру. Працаваў я ў школе чатыры гады, кіраваў рознымі гурткамі…»

Мечта детства

Работая учителем, Антон Алешко не забывал о своей мечте детства – стать врачом. В 1935 году поступил в Воронежский медицинский институт. Через год его в числе студентов-отличников направили в Ленинград в Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова.

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Учёбу в академии он закончил накануне Великой Отечественной войны в 1941 году. Был направлен на Дальний Восток, но война разрушила все планы. Перед войной он жил в Ленинграде с семьёй – женой и маленьким сыном. Получив звание военврача, был направлен в действующую армию, сначала на Западный, а потом на 3-й Белорусский фронт.

Врач на войне

Долгое время Антон Алешко служил в соединении, в которое входил прославленный авиаполк французских добровольцев «Нормандия – Неман». Был старшим врачом 523-го авиационного истребительного полка 303-й авиационной дивизии. Трудно подсчитать, сколько воинов получили помощь, сколько жизней он спас.

Фронтовой дневник

В биографии Антона Алешко было немало интересного. Свидетельство тому – его фронтовой дневник, хранящийся в Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства в Минске. Дневник представляет собой половину общей тетради, которая не очень хорошо сохранилась. Первая запись в нём сделана 4 апреля 1942 года, последняя — 28 октября 1944 года. В дневнике – два с половиной года фронтовой жизни майора медицинской службы Алешко: будни военных авиаторов, эпизоды боевых вылетов, работы санитарных подразделений и многое другое.

Вот несколько записей «Из дневника военного врача» Антона Алешко: «Всякое выпадало на долю военного врача. Случалось и так, что кроме основных служебных обязанностей – операций, лечения раненых, больных, приходилось заниматься и тем, чем в мирное время занимаются совсем иные службы, а никак не военврачи. В критических ситуациях приходилось принимать единственно правильное решение. Однажды после одного из обходов раненых я направился к своей палатке, которая находилась недалеко от взлётной полосы. Вдруг заметил, что самолёт командира 3-й авиаэскадрильи М. А. Ануфриева, который недавно приземлился, снуёт по полосе. «Наверное, ранен», — подумал я и бросился к самолёту. Вскочил на плоскость и выключил зажигание. Лётчику оказал первую медицинскую помощь, а затем он был отправлен в госпиталь. Служба военврача на фронте была нелёгкой, небезопасной ещё и потому, что авиационный полк, как правило, размещался на аэродромах подскока – это значит в нескольких километрах от линии фронта. Аэродромы часто бомбили… Все эти боевые эпизоды, примеры отваги наших воинов в борьбе с фашистами очень помогали мне в работе над новым романом, который я назвал «Дороги без следов».

22.VI (1942г.) Сегодня годовщина с начала войны. Уже год, как я был вместе с Шурочкой, год, как видел её, дорогушу. Где она теперь? Я давно потерял надежду на то, что она жива. Иногда пробивается сомнение: вот бы всё обошлось, а вдруг она жива? А Валерик? Сын мой, сын! Отец твой носится, где надо и где нельзя. Что будет дальше – неизвестно…

7.VIІ. Полк провёл несколько воздушных боёв. Комиссар Любимов сбил МЕ-109. Да так дал, мимо только обломки летели. Бил разрывными. Кожур сбил «Юнкерс- 88», прилетел домой и сел «на живот». «Забыл выпустить шасси», – пояснил лётчик. Полк сбил шесть самолётов. Баринову отрезали плоскость, и он пошёл в «штопор». Успел выпрыгнуть с парашютом, только над своими ли?..

8. VII. Сегодня ранили комиссара Любимова. Пуля пробила кабину, ударила в ракетницу, отскочила и ударила в боковую часть правого бедра. Наверное, там и осталась. Выходного отверстия нет. Жалко, что нет рентгена. Так бы посмотрел – и пожалуйста.

2.VІІ (1944г.) События развиваются с молниеносной скоростью. Наши были под Бобруйском, забрали Осиповичи, а вчера, первого числа, передали: Слуцк – Погост. Сегодня утром я пошёл на радиостанцию: заняты Красная Слобода, Копыль, Греск. Встаёт вопрос: что с моей местностью? Целая она или сожжена? Вчера написал три письма домой… Вообще на душе какая-то темнота, непонятность. Томит неизвестность. Что там дома? Кто живой? Есть ли живые? Шура, Валерик? О чём бы ни говорил, а мысли мои далеко отсюда. Я думаю, что моя деревня сожжена. Ветер разносит сизый пепел. Старчицы, может, и остались. А кто там живёт? Может, Шура там, а Валерик где? Если жив — пятый год ему. Это уже возраст! Не узнает отца, если встретимся. Очень интересно знать, что и кто дома. При первой возможности надо будет слетать домой, хоть на несколько часов…».

Придумал парашютные аптечки

На сайте «Память народа» мы нашли подлинные документы, в которых описывается, как служил военврач Антон Алешко и за что был награждён.

«Товарищ Алешко за период пребывания в полку много внимания уделяет лётному и техническому составу полка. Лётный состав, получивший ранения при выполнении боевых заданий, старается быстро ввести в строй. В операцию под Ельней возвратил в строй через короткое время трёх лётчиков: Волгина, Куприяна и штурмана Бражникова, чем содействовал укреплению боеспособности полка. 9 января в 3-х км от аэродрома потерпел аварию лётчик Федонов. Глубокий снег мешал доставить лётчика на машине в часть. Тогда врач товарищ Алешко, утопая в снегу, вынес на себе раненого лётчика, быстро эвакуировал его в госпиталь. Во время наступательной операции 3-го Белорусского фронта лечил при части лётчиков Локтионова, Сычева, которые нуждались в полуторамесячном госпитальном лечении, чем сохранил для полка опытных разведчиков, которые своей работой дали много разведданных для успехов наших войск. В минимальные сроки лечил и других лётчиков. В целях обеспечения материалами самопомощи собственными силами сделал парашютные аптечки для всех лётчиков, что является новым в авиамедицине. С порученной работой справляется отлично. Достаточно работает над повышением специальных знаний. Политически развит. Морально устойчив».

Такие сведения содержатся в наградном листе о представлении Антона Алешко к ордену Красной Звезды 9 января 1944 года.

После войны он служил военным врачом в военно-воздушных силах. Демобилизовался в 1963 году в звании подполковника медицинской службы и посвятил себя литературному творчеству. Жил в Минске. Умер 13 сентября 1971 года в Слуцке.

«Открыватель новой темы»

Литературный дебют Антона Алешко состоялся в 1932 году, когда он написал первые рассказы. В 1938 – 1939 годах опубликовал несколько рассказов и повесть «Молодость» (журнал «Полымя»). Вышли книги повестей, рассказов «Утро» (1949), «Их первых встречает солнце» (1957), «Пять суток» (1959), «Над нами миллион высоты» (1965), роман «Дороги без следов» (1969), «Небо на замке» (избранное, 1974, 1984).

После войны основная тема творчества писателя — жизнь и боевые подвиги советских лётчиков. Он стал членом Союза писателей СССР в 1951 года. По словам Ивана Шемякина, народного писателя Беларуси, Антон Алешко стал открывателем новой темы в белорусской литературе – о боевых делах и мирных буднях военных авиаторов.

Сын написал книгу об отце

В 2005 году в одном из издательств Минска вышла книга «Узнавая отца» Валерия Алешко, в которой он собрал воспоминания, стихи, документальные очерки, рисунки, отрывки из произведений Антона Алешко, фотографии из семейного альбома.

«Імя пісьменніка Антона Алешкі займае сваё адметнае месца. Ён адкрыў новыя старонкі вайны. Тыя старонкі, якія мог адкрыць толькі той, хто бачыў на свае вочы людзей, бачыў, як знішчальнікі садзіліся, як французы з эскадрыллі «Нармандыя – Неман» вярталіся з баявых палётаў на прастрэленых самалётах. І ён пра гэта ўсё расказаў», — отмечал Алесь Савіцкі, беларускі празаік.

Награды

Боевые и трудовые заслуги военного врача и писателя отмечены орденами и медалями:

орден Красной Звезды (27.08.1944г.),

орден Отечественной войны II степени (16.06.1945г.),

медаль «За боевые заслуги» (30.04.1947г.),

орден Красной Звезды (20.04.1953г.),

медаль «За взятие Кёнигсберга» (09.06.1945г.),

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945г),

орден Красного Знамени (30.12.1956г.),

орден «Знак Почёта».

Почётная грамота Верховного Совета БССР.

В Слуцке именем Антона Алешко названа улица.