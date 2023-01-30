Сотрудники ювелирного магазина сообщили в милицию, что молодой человек пытается сдать цепочку из металла жёлтого цвета под видом золотой, сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

Предварительно установлено, что 33-летний минчанин придумал схему «развода» ювелирных магазинов. Он приобретал дешёвые изделия из жёлтого металла, присоединял к ним золотые застёжки с проставленной пробой. Сотрудники магазина проверяли лишь застёжку и принимали всю цепочку как полностью изготовленную из золота.

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В последнем магазине подозреваемый пытался продать изделие более чем за 1100 рублей. Сотрудница проявила бдительность и обнаружила неоднородность металла.

Мужчина задержан. Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество. Устанавливается его причастность к похожим преступлениям.