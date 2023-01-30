По предварительной информации, в декабре на площадке во дворе многоэтажки по улице Ленина играли трое детей, которым было по 9-10 лет. К ним подошёл пьяный мужчина, достал пистолет из кобуры и направил оружие в сторону школьников.

Мужчина заставил вставать всех троих детей к забору, стал их учить жизни, схватил одного мальчика за одежду. Потом он спрятал пистолет и отпустил несовершеннолетних, сообщает телеграм-канал «Обратная сторона».

9-летняя случчанка рассказала всё матери, которая обратилась в милицию.

Реклама

Подозреваемый попал на камеру видеонаблюдения. Оперативники разыскали 44-летнего случчанина. Он проживал в соседнем доме. Пневматический пистолет оправили на экспертизу, он оказался неисправным.

На мужчину завели уголовное дело за хулиганство.