«Любителям домашних животных надо иметь совесть и ответственность при выгуле своих питомцев, — написала в редакцию Валентина, жительница микрорайона «Сахарный». — Возможно, они не знают требований или их игнорируют. Тогда есть на это штрафы. Моя бывшая коллега при выгуле даже кошки пользуется мешочком и совком. Почему другим это «ниже достоинства»? Это само- и взаимоуважение! Во время прогулки владельцы могут использовать или мешочек с горстью земли, песка, или лопатку для закрытия продуктов жизнедеятельности своих любимцев грунтом газона». Валентина напомнила правила содержания домашних собак и кошек: «Все собаки и кошки должны быть зарегистрированы в течение трёх дней со дня их приобретения. Владельцы собак обязаны выводить их в места общего пользования на коротком поводке и в наморднике, за исключением щенков в возрасте до 3 месяцев и декоративных собак ростом до 25 сантиметров в холке. Выгул собак осуществляется в строго установленных местах, отведённых для этих целей местными исполнительными и распорядительными органами. С перечнем данных мест должны ознакомить при регистрации собаки». Реклама

Про запреты:

Владельцам кошек и собак запрещается приводить их в магазины, на предприятия общепита и бытового обслуживания, в школы и дошкольные учреждения, в общественные здания, парки, скверы, на стадионы, рынки (исключение – собаки-поводыри);

Не разрешается выгуливать собак на придомовых территориях;

Запрещается несовершеннолетним выгуливать собак потенциально опасных пород.

«За нарушение правил выгула животных ведь тоже предусмотрена ответственность, — отметила Валентина. — Гражданин может получить предупреждение или штраф в размере до 10 базовых величин (БВ). А если нарушение повлекло причинение вреда здоровью или имуществу – штраф в размере от 10 до 30 БВ или административный арест на срок до 15 суток».

Валентина прислала фото. Не совсем эстетичный сюжет, но ведь такие «картинки» случчане видят в разных местах, поэтому вряд ли это фото станет для кого-то неожиданностью.

Убирают ли случчане на улице «следы» от своих питомцев в ваших микрорайонах? Что вы об этом думаете? Пишите нам в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», в Telegram-бот или на эл. почту редакции: info@kurjer.info.