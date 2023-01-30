Спортсмены из Слуцка завоевали призы на международном турнире по ушу (саньда)

Отдел новостей
-
0
ушу, Слуцк
Фотографии предоставил тренер клуба "Триумф" Павел Гончаренко

В минувшие выходные, 27 — 29 января, в Молодечно проходил международный турнир по ушу (саньда) памяти курсанта Дмитрия Гвишиани. В нём приняли участие около 200 человек из 28 команд.

В числе участников были и 10 спортсменов из слуцкого спортклуба «Триумф» (тренер Павел Гончаренко). В своих категориях слуцкие спортсмены завоевали призы:

Реклама
  • Грицкевич Владислав — 1 место
  • Носевич Артемий — 1 место
  • Василевич Глеб — 1 место
  • Тюлькин Дмитрий — 2 место
  • Носевич Тимур — 2 место
  • Белькевич Иван — 2 место
  • Войтко Сергей — 2 место
  • Пыков Денис — 2 место

Кроме того, команда из Слуцка завоевала 3 общекомандное место.

ушу, Слуцк

ушу, Слуцк

ушу, Слуцк

ушу, Слуцк