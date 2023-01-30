В минувшие выходные, 27 — 29 января, в Молодечно проходил международный турнир по ушу (саньда) памяти курсанта Дмитрия Гвишиани. В нём приняли участие около 200 человек из 28 команд.
В числе участников были и 10 спортсменов из слуцкого спортклуба «Триумф» (тренер Павел Гончаренко). В своих категориях слуцкие спортсмены завоевали призы:
- Грицкевич Владислав — 1 место
- Носевич Артемий — 1 место
- Василевич Глеб — 1 место
- Тюлькин Дмитрий — 2 место
- Носевич Тимур — 2 место
- Белькевич Иван — 2 место
- Войтко Сергей — 2 место
- Пыков Денис — 2 место
Кроме того, команда из Слуцка завоевала 3 общекомандное место.