Условия существования для разных субъектов хозяйствования должны быть одинаковыми. Так в Минэкономики объяснили, почему с 2023 года в стране подняли налоги для индивидуальных предпринимателей.

До новаций конкурентная среда между юридическими лицами и ИП была нарушена. Такое мнение высказала Татьяна Бранцевич, замминистра экономики, в эфире телеканала ОНТ.

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По её словам, одним из аргументов стало то, что условному «Амкодору» сложнее заработать 100 рублей, чем индивидуальному предпринимателю.

Напомним, что об условном «Амкодоре» в сравнении с ИП в январе говорил Александр Лукашенко: по его словам, время индивидуальных предпринимателей в том виде, в котором они появились в Беларуси, прошло. И некоторые ИП «стали буржуями гораздо большими, чем те, кто сегодня фабрики-заводы тянет».

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