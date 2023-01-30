Ты родился. Люди в белом… И вокруг тебя огромный мир. Яркий, наполненный всем новым: запахами, звуками, образами, ощущениями, прикосновениями. Что-то белое порхает над тобой и окутывает тебя. Это ангелы?

ПЕЛЁНКИ.

Что это за слово? Возле тебя большой человек – он занимает почти весь твой мир. Кормит тебя, произносит какие-то слова.

МАМА.

Так говорят ей два человечка поменьше. Может, это она ангел? Почти всё своё время ты проводишь в мире со стенами и потолком. Начинаешь ползать, исследовать этот мир. Потом начинаешь ходить и разговаривать. Мир становится не таким огромным, но всё равно большим. А за окном он ещё больше… А вот за окном летают… Ангелы?

ЭТО ПТИЦЫ.

Так говорит большой человек. Иногда мама и другой большой человек разговаривают с тобой, а иногда зло кричат. А когда они кричат, то начинают тебя бить. Ты не понимаешь почему. Что ты сделал не так? Ведь всему, что ты делаешь, научили тебя они. Наверное, просто так устроен этот мир. И все в нём рождены для нескончаемой боли и слёз.

ДЕТСКИЙ САД.

Так называют это новое место. Там такие же дети, как ты. Их много. Они повторяют то, что с ними делают взрослые. Но почему тогда эти дети дерутся так редко, почти никогда. Почему эти дети не кричат на тебя зло, стоит тебе только заплакать или обкакаться? А ещё здесь есть другие большие люди. Они как мама, только не бьют. Они что-то тебе объясняют, они что-то тебе показывают, чему-то тебя учат. Они ангелы? Но почему тогда тебя каждый день возвращают обратно туда, где больно? И называют это место “дом”. Однажды дома было очень больно от удара в лицо…

УПАЛ.

Так мама и папа сказали, когда к ним пришли другие большие и незнакомые люди. Твой носик остался кривым, как у боксёра.

ИЗЪЯТЬ ИЗ СЕМЬИ.

Что это такое? Это когда не будет боли? Это как детский сад, только навсегда? Однажды тебя забрали и увезли в какой-то другой мир тоже со стенами и потолком. С другими большими людьми и игрушками. Но в этом мире не было боли. Там не было криков. Может, эти большие незнакомые люди и есть ангелы?

ПРОФИЛАКТИКА.

Ещё одно большое и непонятное слово. Большие люди с озабоченными и уставшими лицами смотрят на тебя – может, они искали ангелов, а их больше нет? Снова мама, папа, сестрички и брат. Всё изменится? Был белый, как крылья ангелов, снег. Но он растаял. Дожди.

НОВЫЙ ГОД. СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД.

Что это за слова? Ты слышал их три раза в жизни. Сколько раз ты их ещё услышишь за жизнь? Старый Новый год… Ты снова сделал что-то не так…

ЖРИ, ЖРИ!

Удар – боль. Удар – боль… И так 30 раз… Удар – уже не больно… Только тошнит. Сильно тошнит… Пришли незнакомые люди – все в белом. Это они ангелы? Запах лекарств. Уколы… Не больно. По сравнению с тем, как били всю жизнь, уколы – это совсем не больно…

Люди в белом куда-то уносят… Ангелы? Где ангелы?