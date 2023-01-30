Слуцкий художник Олег Шапель: «Творчество не кормит, но без него нельзя» (интервью)

13 января своё 55-летие отметил Олег Шапель, слуцкий художник, член Союза народных мастеров Беларуси, лауреат многочисленных конкурсов. О себе и своей работе читателям «Кур’ера» он рассказывал несколько лет назад.

Предлагаем читателям то самое интервью с художником Олегом Шапелем.

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Французские корни

Фамилия Шапель — французского происхождения. В деталях семейную предысторию не знаю. Могу говорить только то, что мне дед рассказывал, а ему его дед. Во времена войны с Наполеоном вместе с французской армией в наши земли пришли братья Шапели. В походе на Москву они не участвовали, а вроде бы остались под Вильно в небольшом гарнизоне.

Пока армия воевала, они обзавелись семьями и обжились на новом месте. После поражения Наполеона возвращаться на родину не пожелали, приняв российское подданство. Так и обосновались Шапели на белорусских землях, сегодня это Островецкий район Гродненской области.

Жили предки небогато. Мой дед дважды ездил в Америку на заработки, а когда окончательно вернулся, купил 50 гектаров земли. Я в тех местах неоднократно бывал, так вот тот участок частично находится в Беларуси, а остальное в современной Литве.

Когда мои родители поженились, то выбрали местом жительства Слуцк. Дело в том, что мама здешняя, из деревни Чепели Солигорского района. Получается забавное созвучие в фамилии предков Шапели и в месте рождения матери — Чепели.

Про город Слуцк

Слуцк — мой родной город. Я здесь окончил СШ №5 и детскую художественную школу, где ведущим преподавателем был Александр Николаевич Адонин. Про Слуцк и думают, и выдумывают всякое, но мне он по душе. Как говорится — мой город. Объяснить это словами не могу.

По жизни довелось бывать в других местах, но всегда тянуло на родину. Как-то пришлось работать в Чехии. Там всё благоустроено с иголочки, нам не чета. Когда приехал назад, разница настолько очевидна, что был на пороге полного разочарования. Но прошёлся по улицам Слуцка — душа оттаяла, и глаза на многие огрехи закрылись. Да и к «Дажынкам» город не столько отремонтировали, сколько нарисовали по-новому.

Для меня важны люди, с которыми я дружу и общаюсь, а живут они в Слуцке. Ещё мне здесь всегда сопутствовала удача.

Ментальные вопросы

Так вышло, что определяющую роль в моей жизни сыграла художественная школа. Когда получил аттестат о среднем образовании, поступать собрался на архитектурный факультет Брестского инженерно-строительного института. Приехал, а «архитектуру» к тому времени уже закрыли. Подал документы на «промышленное и гражданское строительство». Но это оказалось далеко от творчества. Проучился всего два года, а между ними была армия.

Брест мне дал многое. В студенческом стройотряде приобщился к резьбе по дереву, приглашали оформлять сцену к первому в городе конкурсу красоты. Работал резчиком в местном кооперативе — надо было зарабатывать, поскольку к этому времени уже был женат.

По предложению тестя переехали в Сморгонь. Там быстро сошёлся с местными художниками и впервые представил свои картины на выставке. Но жизнь в этом городе не задалась. Родители жены были зациклены на домашнем хозяйстве и сотках, а во мне видели рабочую силу. Словом, пробатрачил я пять лет, всё бросил и вернулся в Слуцк. Если честно, то я тамошних людей так и не понял. Совсем иной менталитет.

Без творчества — не жизнь

По возвращении в Слуцк получился неплохой творческий старт. Дебютировал в 1998 году на конкурсе резчиков по дереву «Резьбы очарование» в рамках областного праздника народного творчества «Дерево жизни» в Копыле, где получил диплом за мастерство. Меня заметили, пригласили в слуцкое народное любительское объединение «Фантазия», а в 2000 году стал членом Союза народных мастеров Беларуси.

Затем были конкурсы и областные пленэры «Сонечная цеплыня дрэва», на которых неоднократно становился лауреатом. Но заработать на жизнь только творчеством не получается.

Работаю художником при народном театре Слуцкого ДК, веду небольшой бизнес — занимаюсь резьбой по камню. Приходилось выезжать и на заработки. В Чехии работал резчиком-реставратором на фабрике, изготавливал недостающие фрагменты антикварной мебели.

Иногда получаю предложения продать свои работы, но достойную цену называют редко, да и жаль расставаться с тем, во что вложена душа. По заказам работать проще — сделал то, что человек хочет, и отдал. Однако без любимого занятия себя не мыслю. Ему отдаю основное время. Ведь после себя надо что-то значимое оставить.

Культурная столица

Весь 2023 год Слуцк будет подтверждать свой почётный статус культурной столицы Беларуси и знакомить случчан и гостей города с культурными традициями нашего края.

«Кур’ер» тоже не останется в стороне от этого проекта. Мы будем рассказывать о людях, наших земляках, классиках и современниках, их делах и талантах, интересных фактах, знаковых событиях, которые позволили Слуцку хотя бы на год стать центром культурной жизни страны.

«Кур’ер» приглашает читателей стать активными участниками проекта «Слуцк — культурная столица Беларуси».

Как это можно сделать? Очень просто.

Если вы рисуете, лепите, вырезаете, мастерите, создаёте авторские вещи;

если вы пишете стихи и прозу;

если вы хорошо фотографируете и ваш фотоархив хранит множество снимков о культурной жизни Слуцка и случчан;

если вы пишете музыку и играете на музыкальных инструментах;

если вы поёте и танцу­ете — свяжитесь с нами!

А если вы знаете таких замечательных мастеров — подскажите нам!

Давайте покажем и расскажем вместе о разнообразии культурной жизни Слуцка, о наших талантах и самородках, о традициях и начинаниях!