Посмотрите, чем занимались жители и гости Случчины на прошедшей неделе, с 23 по 29 января. «Кур’ер» сделал подборку фото, которые пользователи сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Кандыбович (@candybitch.alyoshara)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от linkkaaa (@li.linkkaaa)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Усевич (@tutejshy_usol)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lyudmila Voinova (@lyusi_korbut)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kristsina Zmach (@kriszmachinskay)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iren Parfenchik (@iren_parff)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DANIIL IVANOVICH (@chgrv_black)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Валерия (@valeriyamaksim1)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Поддубоцкая (@gurinovnatala1983)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Духновский (@dyxdaa)

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