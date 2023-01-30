Посмотрите, чем занимались жители и гости Случчины на прошедшей неделе, с 23 по 29 января. «Кур’ер» сделал подборку фото, которые пользователи сами выложили в Instagram.

 

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Публикация от Алексей Кандыбович (@candybitch.alyoshara)

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Публикация от linkkaaa (@li.linkkaaa)

 

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Публикация от Олег Усевич (@tutejshy_usol)

 

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Публикация от Lyudmila Voinova (@lyusi_korbut)

 

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Публикация от Kristsina Zmach (@kriszmachinskay)

 

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Публикация от Iren Parfenchik (@iren_parff)

 

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Публикация от DANIIL IVANOVICH (@chgrv_black)

 

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Публикация от Валерия (@valeriyamaksim1)

 

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Публикация от Наталья Поддубоцкая (@gurinovnatala1983)

 

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Публикация от Александр Духновский (@dyxdaa)

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