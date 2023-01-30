Жители улицы Некрасова обратились в редакцию и рассказали, что много лет просят и ждут, когда отремонтируют дорожное покрытие на их улице. «Кур’ер» побывал в этом микрорайоне. Что показали местные жители.

Улица Некрасова начинается от улицы Ленина, напротив «Цыганского» парка, пересекает улицы Якуба Коласа, Социалистическую и заканчивается у Случи. Её протяжённость — примерно 1200 метров.

Самое проблемное место

Улица состоит только из проезжей части, тротуаров на ней нет. Большинство пешеходов идут по дороге или по обочине. Дорожное полотно – гравийное. Оно сплошь покрыто ямами и ямками. В некоторых местах просматриваются остатки асфальта.

Жители встретили корреспондента у самой проблемной части – ямы, которая образовалась на улице Некрасова сразу после съезда с улицы Ленина.

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Женщины рассказали, что преодолеть это место не может ни одна машина. Это видно по колее, которая делает изгиб и проходит прямо под забором одного из домов.

«Когда дожди, слякоть или весной, когда сходит снег, заливает всё вплоть до заборов. Благодаря только тому, что хозяева крайнего дома купили земли и насыпали вдоль своего участка, мы можем с краю пройти, — объяснила Светлана. – А сбоку есть ещё одно не очень красивое место — месиво из земли. Тут меняли газовый пункт. Поставили новый, но людям пришлось проложить поверх деревянные мостки, чтобы тут проходить. Как избавить это место от воды, привести его в порядок, мы не знаем, должны решать специалисты».

Улица была заасфальтирована

«Никто не поверит сейчас, но наша улица до конца 90-х ещё была асфальтированной, — рассказала Людмила, ещё одна местная жительница. — Покрытие пролежало недолго — лет 5-6. В начале 2000-х начали прокладывать газопровод. Тогда взломали асфальт и вывезли. Строители нам говорили, что покрытие восстановят, но с того времени так ничего и не сделали. Мы писали не раз в исполком, собирали подписи, передавали коллективные письма. И нам обещали не раз, но так ничего и не сделали».

Жители рассказали, что сейчас ровных и хороших участков на протяжении дороги практически нет. Когда дожди, не только пройти, но и проехать трудно. «Ремонтные службы сколько-то раз подсыпали гравий, — рассказала Тамара, чей дом тоже стоит на улице Некрасова. — Периодически проходит грейдер, может, раз в квартал. Зимой сыпали песчаную смесь. Но это не решает проблему. Асфальтирование улицы включалось в планы, как нам говорили, ещё с «Дажынак» в 2005 году. Но планы до сих пор не реализованы».

Ко многому обязывает

Подошедшая к нам женщина, дочь Людмилы, добавила, что живёт в одном конце улицы и ездит на велосипеде к матери на другой. «По прямой проехать невозможно, можно зубы поломать. Приходится делать крюк и объезжать по соседней улице, где есть асфальт».

Женщины также сказали, что Слуцк на 2023 год объявлен культурной столицей страны. По их мнению, это ко многому обязывает в плане благоустройства. «Понятно, что будет проводиться много культурных мероприятий, а значит, будет и гостей много», — считает Светлана.

Когда запланирован ремонт

«Кур’ер» посмотрел архив своих публикаций. В списке объектов благоустройства для проведения капитального ремонта улица Некрасова в 2015 году уже была внесена. На сайте Слуцкого райисполкома в «Перечне выполнения работ в Слуцком районе» улица Некрасова указана в пункте «Ремонт асфальтобетонных покрытий улиц г. Слуцка на 2023 г.». Список обновлялся в 2022 году, новый может быть опубликован в начале февраля этого года.

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