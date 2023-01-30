Жители улицы Некрасова обратились в редакцию и рассказали, что много лет просят и ждут, когда отремонтируют дорожное покрытие на их улице. «Кур’ер» побывал в этом микрорайоне. Что показали местные жители.
Улица Некрасова начинается от улицы Ленина, напротив «Цыганского» парка, пересекает улицы Якуба Коласа, Социалистическую и заканчивается у Случи. Её протяжённость —  примерно 1200 метров.

«Колея у самого забора». Случчане рассказали, почему машины не могут проехать по ул. Некрасова
Въезд на ул. Некрасова с ул. Ленина

Самое проблемное место

Улица состоит только из проезжей части, тротуаров на ней нет. Большинство пешеходов идут по дороге или по обочине. Дорожное полотно – гравийное. Оно сплошь покрыто ямами и ямками. В некоторых местах просматриваются остатки асфальта.

Жители встретили корреспондента у самой проблемной части – ямы, которая образовалась на улице Некрасова сразу после съезда с улицы Ленина.

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«Колея у самого забора». Случчане рассказали, почему машины не могут проехать по ул. Некрасова
По следам от машин видно, что преодолеть эту яму водители не рискуют, а объезжают её вплотную к зелёному забору (справа). Жители  считают, что даже до капитального ремонта улицы эту яму можно засыпать в экстренном порядке, чтобы обеспечить движение транспорта.

Женщины рассказали, что преодолеть это место не может ни одна машина. Это видно по колее, которая делает изгиб и проходит прямо под забором одного из домов.

«Колея у самого забора». Случчане рассказали, почему машины не могут проехать по ул. Некрасова
Даже тяжёлые машины объезжают эту яму.

«Когда дожди, слякоть или весной, когда сходит снег, заливает всё вплоть до заборов. Благодаря только тому, что хозяева крайнего дома купили земли и насыпали вдоль своего участка, мы можем с краю пройти, — объяснила Светлана. – А сбоку есть ещё одно не очень красивое место — месиво из земли. Тут меняли газовый пункт. Поставили новый, но людям пришлось проложить поверх деревянные мостки, чтобы тут проходить. Как избавить это место от воды, привести его в порядок, мы не знаем, должны решать специалисты».

«Колея у самого забора». Случчане рассказали, почему машины не могут проехать по ул. Некрасова

Улица была заасфальтирована

«Никто не поверит сейчас, но наша улица до конца 90-х ещё была асфальтированной, — рассказала Людмила, ещё одна местная жительница. — Покрытие пролежало недолго — лет 5-6. В начале 2000-х начали прокладывать газопровод. Тогда взломали асфальт и вывезли. Строители нам говорили, что покрытие восстановят, но с того времени так ничего и не сделали. Мы писали не раз в исполком, собирали подписи, передавали коллективные письма. И нам обещали не раз, но так ничего и не сделали».
«Колея у самого забора». Случчане рассказали, почему машины не могут проехать по ул. Некрасова
Видно, как легковая машина объезжает лужи, почти вплотную прижимаясь к стоящей возле дома скамейке.

Жители рассказали, что сейчас ровных и хороших участков на протяжении дороги практически нет. Когда дожди, не только пройти, но и проехать трудно. «Ремонтные службы сколько-то раз подсыпали гравий, — рассказала Тамара, чей дом тоже стоит на улице Некрасова. — Периодически проходит грейдер, может, раз в квартал. Зимой сыпали песчаную смесь. Но это не решает проблему. Асфальтирование улицы включалось в планы, как нам говорили, ещё с «Дажынак» в 2005 году. Но планы до сих пор не реализованы».

Ко многому обязывает

Подошедшая к нам женщина, дочь Людмилы, добавила, что живёт в одном конце улицы и ездит на велосипеде к матери на другой. «По прямой проехать невозможно, можно зубы поломать. Приходится делать крюк и объезжать по соседней улице, где есть асфальт».

«Колея у самого забора». Случчане рассказали, почему машины не могут проехать по ул. Некрасова

Женщины также сказали, что Слуцк на 2023 год объявлен культурной столицей страны. По их мнению, это ко многому обязывает в плане благоустройства. «Понятно, что будет проводиться много культурных мероприятий, а значит, будет и гостей много», — считает Светлана.

Когда запланирован ремонт

«Кур’ер» посмотрел архив своих публикаций. В списке объектов благоустройства для проведения капитального ремонта улица Некрасова в 2015 году уже была внесена. На сайте Слуцкого райисполкома в «Перечне выполнения работ в Слуцком районе» улица Некрасова указана в пункте «Ремонт асфальтобетонных покрытий улиц г. Слуцка на 2023 г.». Список обновлялся в 2022 году, новый может быть опубликован в начале февраля этого года.

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